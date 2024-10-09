Başkan Çolakbayrakdar: 'Bayramhacı, Türkiye'nin yeni turizm merkezi olacak'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Bayramhacı bölgesinin turizm potansiyelini canlandırmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker ile bir destek protokolü imzaladı. Kocasinan Belediyesi Başkanlık makamında imzalanan protokolde konuşan Başkan Çolakbayrakdar, "Bayramhacı, jeotermal kaynakları ve doğal güzellikleriyle Türkiye’nin yeni turizm merkezi olacak" dedi.

‘Ortak akıl’ ile hareket ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, deniz ve peri bacalarıyla çevrili eşsiz güzellikteki Bayramhacı’nın termal su kaynaklarını Kayseri ve Türkiye turizmine kazandırmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Kocasinan’ı her alanda kalkındırmak için projelere imza atan Başkan Çolakbayrakdar, “ORAN Kalkınma Ajansı ile Bayramhacı bölgesi için yapılacak faaliyetlere yönelik destek protokolünü imzalıyoruz. Bayramhacı’nın turizm potansiyelini ortaya çıkararak bölgeyi turizm açısından zenginleştirmek ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla işbirliği yapacağız. Bu işbirliği neticesinde ortaya çıkacak fizibilite çalışmasının ardından uygulama adımlarını teker teker hayata geçireceğiz. Önceki çalışmalarımız da bu süreçte önemli bir temel oluşturacak. Dünya çapında örnek olan Çekya’daki 200 yıldan fazla hizmet veren termal bölgeleri inceledik. Sadece sıcak suyla sınırlı olmayan, medikal kür merkezi ve yaşayan şehir konseptiyle planlanan yerleri gördük. Bu örnekleri temel alarak Bayramhacı ve diğer termal kaynaklarımızı entegre etmeyi planlıyoruz. Barajın diğer tarafında Nevşehir’in Göreme, Avanos ve Ürgüp ilçeleri bulunuyor. Bu bölgeye gelen turistler zaman zaman Bayramhacı’yı da ziyaret ediyor. Biz de Bayramhacı’yı Erciyes ve Kapadokya ile bütünleştirecek bir turizm merkezi oluşturmak için çalışıyoruz. Hem şehrimize hem de Türkiye turizmine kazandırmak için büyük gayret gösteriyoruz. Dünya çapında tanıtımı için yaptığımız çalışmaları en kısa zamanda hayata geçireceğiz” ifadelerine yer verdi.

ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker ise projenin teknik bir fizibilite çalışması olacağına dikkat çekerek, “2024 yılı Turizm Fizibilite Destek Programı kapsamında bu değerli projeyi titizlikle sunduğunuz için tüm ekibe teşekkür ediyorum. İnşallah bu fizibilite çalışması ile Kayseri yeni bir turizm alanına kavuşacak ve turizm bağlantıları güçlenerek yerel kalkınmaya destek sağlayacaktır. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Öte yandan protokol kapsamında yapılacak fizibilite çalışmaları, Bayramhacı’nın jeotermal kaynakları ve doğal güzelliklerinin turizme kazandırılmasını amaçlıyor. Kapadokya coğrafyasının bir parçası olan Bayramhacı, bu çalışmalar sonucunda şehrin yeni turizm merkezi olma yolunda ilerleyecek.