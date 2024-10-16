Başkan Çolakbayrakdar: 'Bütün gayretimiz evlatlarımızın geleceği içindir'

Kocasinan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Yavuzselim Sinan Kütüphanesi’nde çocuklar ve gençler, serbest zamanlarında ve kitap okuma dersinde, kitap okuyarak ve sosyal etkinliklere katılarak verimli zaman geçiriyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Evlatlarımıza daha güzel yarınlar bırakmak için çalışıyoruz. Bütün gayretimiz, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği içindir” dedi.

Yavuzselim Sinan Kütüphanesi’nde düzenlenen kitap okuma derslerinin çocukların okuma alışkanlığı kazanmalarına katkı sağladığını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, aynı zamanda onlara sessiz ve sağlıklı ortamlarda ders çalışma imkânı sunduklarına dikkat çekerek, “Öncelikle evlatlarımıza kitap sevgisi aşılayan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Bilginin kapılarını aralayan bu kütüphanelerle, çocuklarımızın okuma alışkanlığı kazanmalarına vesile olurken, aynı zamanda onlara sessiz ve sağlıklı çalışma ortamları sunuyoruz. Her yaştan öğrenciye hitap eden bu Sinan Kütüphanelerimiz, çocuklarımızın bilgiye kolayca erişebilmeleri ve derslerine odaklanmaları için ideal bir ortam sağlıyor. Bütün gayretimiz, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği içindir. Gençlerimize daha güzel yarınlar bırakmak için yoğun gayret gösteriyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak bugüne kadar eğitim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bundan sonra da eğitim-öğretime desteği artırarak devam ettireceğiz ve ülkemizin geleceği olan gençlerimiz, çocuklarımız için yatırımlarımız sürecektir. Kocasinan Belediyesi olarak eğitimden sağlığa, kültürden sanata hayatın her alanında hemşehrilerimin yanında yer alarak, Kocasinan’da yaşamanın ayrıcalık olduğunu gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Kütüphane sayesinde okuma alışkanlığı kazandıklarını belirten çocuklar ise hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirip, geleceklerine yön vermelerine katkı sağladığı için Başkan Amcalarına teşekkür etti.