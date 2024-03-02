Kayseri'de tırı kundaklayan şahıs yanmaktan kıl payı kurtuldu
Kayseri'de tırın kundaklandığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli yanmaktan kıl payı kurtuldu.
Kayseri’de tırın kundaklandığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli yanmaktan kıl payı kurtuldu.
İncesu ilçesinde meydana gelen olayda, park halindeki tır gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından kundaklandı. Alevlerin sardığı tırda geniş çapta maddi hasar oluşurken, kundaklama anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Ayrıca, tırı kundaklayan şahsın da yanmaktan kıl payı kurtulduğu anlar saniye saniye kaydedildi.
İHA
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