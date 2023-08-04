Başkan Çolakbayrakdar: 'Örnek proje, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun'

Kocasinan Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle çiftçileri desteklemek ve ürün çeşitliliği ile tarımsal üretimi artırmak amacıyla Hububat Eleme ve Paketleme Tesisi için iş birliği protokolü imzaladı. Model olacak projenin Türkiye'ye ve Kayseri'ye hayırlı olması temennisinde bulunan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, tarımda yapılan projeler ve farklı üretim metotlarıyla Türkiye'ye örnek olduklarını belirterek, her zaman her şartta şehre ekonomik girdi sağlayan herkesin yanında olduklarını vurguladı.

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  • 04.08.2023 13:28
  • Güncelleme: 04.08.2023 15:37
Başkan Çolakbayrakdar: 'Örnek proje, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle çiftçileri desteklemek ve ürün çeşitliliği ile tarımsal üretimi artırmak amacıyla Hububat Eleme ve Paketleme Tesisi için iş birliği protokolü imzaladı. Model olacak projenin Türkiye’ye ve Kayseri’ye hayırlı olması temennisinde bulunan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, tarımda yapılan projeler ve farklı üretim metotlarıyla Türkiye’ye örnek olduklarını belirterek, her zaman her şartta şehre ekonomik girdi sağlayan herkesin yanında olduklarını vurguladı.

Kocasinan Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleşen protokol imza törenine, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın yanı sıra İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin katıldı. İmzalanan protokolünün ardından konuşma yapan Başkan Çolakbayrakdar, Kayserililere daha iyi hizmet sunabilmek için yoğun gayret sarf ettiklerini vurgulayarak, “Şehrimiz ve ülkemiz için güzel bir adım atılmış olacak. Kocasinan bölgesi tarım bakımından şehrin yüzde 20’sını karşılayan bir ilçedir. Bu noktada şehirdeki tarımın altyapısının ve çiftçimizin güçlendirilmesinin yanı sıra pazarda da ürün çeşitliğinin artırılması için belediye olarak yoğun gayret ediyoruz. Rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra esnaf, çiftçi, sanayici, üreten kesimin ve şehre girdi sağlayan herkesin yanında ve destekçisiyiz. Sanayi, teknoloji, endüstri tabı ki de önemli ama bir o kadar da tarımsal üretimde önemli ve değerlidir. Bu noktada Kocasinan bölgesi verimli topraklara sahip olması vesilesiyle bu potansiyeli daha iyi noktalara getirmenin kaygısı içerisindeyiz. Şimdiye kadar yaptığımız çalışmalarda bizlere destek olan Tarım Müdürlüğümüz ve kamunun diğer paydaşlarımıza ayrı eten teşekkür ediyorum. Çünkü bu yapılanların hepsi şehrimiz ve ülkemiz içindir. Bu projenin hayata geçmesiyle hem ekonomik hem de üretim manasında ciddi katkılar koyacaktır” ifadelerine yer verdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ise, “Kayseri, Türkiye’deki en önemli tarımsal merkezlerden bir tanesidir. Yüzölçümü bakımında da Kocasinan ilçemiz, en büyük merkez ilçemizdir. Özellikle ürün çeşitliliği her geçen gün artmaktadır. Bu noktada böyle tesislere ihtiyacımız var. Belediyemizin de her zaman destekleri devam ediyor. Projenin hayırlı olmasını temenni ediyor başkanımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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İHA

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