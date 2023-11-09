Başkan Çolakbayrakdar: 'Ulaşımda Kayseri'ye yeni bir soluk kazandırıyoruz'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; Doğu Sanayi Mahallesi’ni, Küçük Sanayi Sitesi ile Kayabaşı Mahallesi’ne bağlayan 30 metre genişliğinde bin 600 metre uzunluğundaki yeni yol, kavşak ve çevre düzenleme çalışmalarını inceledi. Ulaşıma yeni bir soluk kazandırmanın yanı sıra çevre düzenlemesiyle bölgenin değerine değer katacaklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, yapılan çalışmalarla Doğu Sanayi bölgesinin çehresini değiştireceklerini söyledi.

Argıncık Kayabaşı Mahallesi’nde çalışmaları kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, bölgede yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Yapılan hizmetlerle bölgeyi olumlu yönde değiştireceklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; “Argıncık Kayabaşı Mahallemizde yol yapım çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Hava şartları elverdiği sürece çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Yeni açacağımız; kavşak, cadde ve bulvarlar gibi yatırımlarımız devam ediyor. Geçen yıl itibariyle tamamlamış olduğumuz 95. Caddeyi, 6373 ile birlikte 6316 caddeye bağlayacak olan yeni bir çevre düzenlemesi, kavşak ve bulvarın bölgenin trafik yükünü azaltacak. Bölge sakinlerinin de kullanabilecekleri yeni bir aks, hayırlı olsun. Her bir mahallemizde çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Kocasinan’ımızın gerek merkez mahallesinde gerekse kırsal mahallelerinde planlanmış çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Hemşerilerimiz rahat olsunlar, her bir mahallemizin ihtiyaçlarını teker teker tamamlayıp, onların hizmetine sunmuş olacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, çalışmalarla Kocasinan’ın hizmet standartlarını yükseltmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.