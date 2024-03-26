Başkan Gülsoy: 'Tüm üretici ve tüccarlarımızı yılsonuna kadar fiyat arttırmamaya davet ediyorum'

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Mart ayı meclis toplantısında konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, ekonomik sıkıntıların temelinde enflasyonun olduğunu söyleyerek, “Tüm üretici ve tüccarlarımızı yılsonuna kadar fiyat arttırmamaya davet ediyorum” dedi.

Düzenlenen meclis toplantısına Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, protokol üyeleri, oda yönetim kurulu üyeleri ve oda üyeleri katıldı. Ekonomideki sorunların temelinde enflasyonun yattığını söyleyen KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, “Türkiye ekonomisinin en büyük ve öncelikli sorunu enflasyondur. Ekonomiye dair yaşadığımız pek çok sorunun temelinde yüksek enflasyonun olduğunu hepimiz biliyoruz. Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Enflasyonla mücadele kararlılığımızı tavizsiz sürdürmemiz gerekiyor. Devlet, millet el ele vererek enflasyonla mücadele etmeliyiz. Bizim için en önemli şey fiyat istikrarı. Fiyat istikrarı için her türlü fedakarlıklara katkı vermeliyiz. Enflasyonla mücadelede fiyat istikrarı ile finansal istikrar arasındaki dengenin oluşturulması gerekiyor. Bizler inanıyoruz ki bu süreç uzun olabilir ama sorunlarımız çözümsüz değil. Elbette fiyat ve finansal istikrar sağlanması için geçicide olsa bazı zorluklar yaşanacaktır. Bu zorlu sürecin ardından kavuşacağımız istikrar yeniden toparlanmanın önünü açacak en güçlü kazanımızın olacağını düşünüyorum. Bizler önümüzün açık olduğuna inanıyoruz. Risk iştahı hala güçlü duruyor ama bu faiz oranlarıyla yatırım yapmak hiç te kolay değil. Finansa erişim konusunda bir rahatlama var ama finansmanın, yüksek mali yükünü taşıma noktasında beklenen seviyede değil. Finans sektörü ile reel sektör birbirinden ayrılmaz parça. Bu sebeple finans sektörünün atacağı adımları uzun vadede düşünerek atması gerekiyor” dedi.

Gülsoy, kararlı irade ile doğru yolda olunduğunu ve üreticileri yılsonuna kadar fiyat arttırmamaya davet ettiğini söyleyerek, “Piyasaların hareketlenmesi, yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın artması için sürekli dile getirdiğimiz üzere uzun vadeli finans kaynaklarına erişmemiz gerekiyor. Girişimcinin, yatırımcının yani özel sektörün önü açılacak ki yatırım yapsın, üretsin, ticaretine devam etsin. İstihdam oluştursun. Bu yöndeki olumlu adımları yakından takip ediyoruz. Kayseri iş dünyasının temsilcileri olarak bizler, ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin siyasal, sosyal ve ekonomik anlamda refaha ve istikrara kavuşmasını can-ı gönülden istiyoruz. Kayseri Ticaret Odası olarak tüm var gücümüzle çalışıyor ve emek veriyoruz. Moral bozucu haberlere olumsuz söylemlere de kulak asmamalıyız. Orta Vadeli Program (OVP) işliyor, dengelenme sürecine girdik. Yaşadığımız sıkıntıları aşacağız. Yol doğru, ekonomik program doğru. Seçimler bittikten sonra pozitif anlamda değişikleri hep beraber göreceğiz. İnşallah yılsonunda da enflasyonun kademeli olarak düştüğünü de görmeye başlayacağız. Her gecenin sabahı, her kışında baharı olduğunu unutmamamız gerekiyor. Çünkü biz filmin aynısını daha önce de gördük. Tekrar söylemem gerekirse en büyük rahatsızlığımız yüksek enflasyon. Bu sadece bizim sıkıntımız değil, Türk halkının tamamının sıkıntısı. Kararlı bir siyasi irade ile doğru bir ekonomik program ile doğru yoldayız. Tüm üyelerimizi, üretici ve tüccarımızı, en az yıl sonuna kadar fiyatlarını artırmamaya ve imkanı olanları indirimlerle enflasyonla ve hayat pahalılığıyla mücadeleye destek vermeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise, “Şimdiye kadar yapmış olduğumuz Kocasinan’daki 2015 yılından başlayıp bugüne kadar gelen süreçteki çalışmalardan bazı başlıklar ama daha çoğunda da sonrasında Allah nasip ederse 2024’ten sonrasında Kocasinan ile birlikte Kayserimize yapacağımız çalışmaların bazılarını anlatacağımız, sizlerle istişare edeceğimiz kısa bir program yapacağız” dedi.

Konuşmaların ardından Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, katılımcılara hayata geçirecekleri projeler hakkında sunum yaptı.