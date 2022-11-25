Başkan İncetoprak: 'Alparslan Türkeş, Türk'e başbuğ olmuştur'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, Milliyetçi Hareket Partisi kurucu Genel Başkanı Merhum Alparslan Türkeş'i doğumunun 105. yılında andı.

PAYLAŞ
  • 25.11.2022 10:40
  • Güncelleme: 25.11.2022 10:46
Başkan İncetoprak: 'Alparslan Türkeş, Türk'e başbuğ olmuştur'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, Milliyetçi Hareket Partisi kurucu Genel Başkanı Merhum Alparslan Türkeş’i doğumunun 105. yılında andı.

Alparslan Türkeş denilince akla ilk Türk Milliyetçiliği ve Türk gençliğinin geldiğini söyleyen MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, Türkeş’in Türk siyasi tarihinde milliyetçilik ideolojisi adına önemli bir karakter olduğunu dile getirdi. Alparslan Türkeş’in her sözünün emanetçisi olduklarını belirten Başkan İncetoprak, “Alparslan Türkeş, Türk’e eş, Türk’e baş, Türk’e lider; zorluklar karşısında Türk’e kalkan, Türk’e zırh, Türk’e miğfer; en korkulan süreçlerde Türk’e kan, Türk’e can, Türk’e Başbuğ olmuştur. Alparslan Türkeş denilince akla ilk önce Türk milliyetçiliği ve Türk gençliği gelir. ‘Bir Türk dünyaya bedeldir’ sözünün doğrudan doğruya muhatabı olan Türk gençliği, başbuğumuzun ‘Hepiniz birer Türk bayrağısınız. Bayrağı kirletmeyin, lekelemeyin, yere düşürmeyin’ sözünün emanetçisi ve mirasçısıdır. Başbuğ Alparslan Türkeş’in diktiği ülkü fidanı kök salmış, bir ulu ağaç misali boy vermiştir. Dalları bütün yurdu, hatta bütün Türk dünyasını sarmış; meyveye durmuş ve Türkçenin konuşulduğu her coğrafyaya yayılmıştır, Başbuğ’umuzun açtığı mukaddes yolda; bugün milyonlar yürümektedir. Bende bu duygu ve düşüncelerle Türk’ün son Başbuğ’u merhum Alparslan Türkeş’i doğumunun 105. yılında saygı, rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Benzinde beklenen indirim kesinleşti

Benzinde beklenen indirim kesinleşti

Kalaşnikof için evine özel bölme yaptı

Kalaşnikof için evine özel bölme yaptı

Alsancak Kentsel Dönüşüm Projesi Kura Çekilişi Yapıldı

Alsancak Kentsel Dönüşüm Projesi Kura Çekilişi Yapıldı

Başkan Büyükkılıç'a STK Ziyaretleri

Başkan Büyükkılıç'a STK Ziyaretleri

Kışlık lastik için son günü beklemeyin

Kışlık lastik için son günü beklemeyin

Ali Çamlı: 'Berna başkan Kayserispor'dan kopamaz'

Ali Çamlı: 'Berna başkan Kayserispor'dan kopamaz'

Çok Okunanlar
1
Silahlı kavgada 1'i ağır 2 yaralı

Silahlı kavgada 1’i ağır 2 yaralı

2
Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

3
Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

4
Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

5
Kazada hayatını kaybeden Rümeysa toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden Rümeysa toprağa verildi

6
Özel'den özel istek: 'Genel başkanınızı değiştirin'

Özel'den özel istek: 'Genel başkanınızı değiştirin'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Büyükkılıç'tan öğretmenlere: 'Bizim her şeyimizsiniz, iyi ki varsınız'

Başkan Büyükkılıç'tan öğretmenlere: 'Bizim her şeyimizsiniz, iyi ki varsınız'

ORAN'dan 'Rota Yozgat' protokolü

ORAN'dan 'Rota Yozgat' protokolü

DAHA FAZLA
Erciyes'e lapa lapa kar yağdı

Erciyes'e lapa lapa kar yağdı

Başkan İncetoprak: 'Alparslan Türkeş, Türk'e başbuğ olmuştur'

Başkan İncetoprak: 'Alparslan Türkeş, Türk'e başbuğ olmuştur'

Hak-İş'li kadınlar kadına yönelik şiddete 'hayır' dedi

Hak-İş'li kadınlar kadına yönelik şiddete 'hayır' dedi

ErVa'nın Kasım Ayı Konuğu Nurullah Genç

ErVa'nın Kasım Ayı Konuğu Nurullah Genç

Başkan Büyükkılıç, Kayserigaz Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı

Başkan Büyükkılıç, Kayserigaz Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı