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Başkan Metin, Bünyan Gençlik Şöleni'nde gençlerle bir araya geldi

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde ilki düzenlenen 'Gençlik Şöleni' gençlerin ve vatandaşların yoğun ilgi ve katılımı ile gerçekleşti. Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin konser öncesi gençlerle 'Mikrofon Sizde' isimli söyleşi gerçekleştirerek şölene katılan gençlerle sohbet etti.

Başkan Metin, Bünyan Gençlik Şöleni'nde gençlerle bir araya geldi
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde ilki düzenlenen ‘Gençlik Şöleni’ gençlerin ve vatandaşların yoğun ilgi ve katılımı ile gerçekleşti. Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin; konser öncesi gençlerle ‘Mikrofon Sizde’ isimli söyleşi gerçekleştirerek şölene katılan gençlerle sohbet etti.

Gençlerin talep ve isteklerini dinleyerek tek tek cevaplayan Başkan Metin; gelen talep ve istekler üzerine, "Bünyan’ımızda ailelerimizin ilgileri ile yetişmiş özgüvenli, bilinçli ve zeki bir gelecek nesil var. İlçemiz evlatları ülkemizin geleceği için büyük bir umut ışığı. Onların isteklerini, taleplerini yerine getirmek bizim boynumuzun borcu" dedi. Başkan Metin; Bünyan’da hali hazırda yapımı devam eden Bünyan Şehitlik Müzesi, Bünyan Tarihi Müzesi, Konuk Evi ve Eski Değirmen bölgesinin büyük bir sosyal tesis ve alan olarak ilçeye kazandırılması planlanan projeler hakkında gençlere bilgi verdi.

Gençlerden gelen talepler üzerine Bünyan’a 24 saat kesintisiz hizmet verecek kütüphane, sosyal alanların oluşturulması, eğitim alanında gelen talep ve isteklere destek, spor faaliyetleri alanları oluşturulması, küresel ısınmaya karşı ilçe genelinde ağaçlandırma yapılması gibi sözler veren Başkan Metin; "5 yıllık görev süremiz sonunda Sevdamız Bünyan’ımızı Kayseri’nin değil tüm İç Anadolu bölgemizin örnek ve benzersiz ilçesi haline getireceğiz. Yapacağımız proje ve çalışmalarla İç Anadolu bölgesinin gözdesi olacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Metin, Bünyan Gençlik Şöleni'nde gençlerle bir araya geldi
Başkan Metin, Bünyan Gençlik Şöleni'nde gençlerle bir araya geldi
Başkan Metin, Bünyan Gençlik Şöleni'nde gençlerle bir araya geldi
Başkan Metin, Bünyan Gençlik Şöleni'nde gençlerle bir araya geldi
İHA
Kayseri Gündem

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