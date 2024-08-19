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Başkan Metin sözünü tuttu: Çocuklar antrenman malzemelerine ve formalarına kavuştu

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, bir önceki Bünyan Şoförler Odası Erva Spor Okulu antrenman ziyaretinde sözü verilen kulüp ihtiyaçları, Kayserispor formaları ve antrenman malzemelerini Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen ve Kayseri Kapalı Kale Kurucusu ve Başkanı Ahmet Dirgenali ile birlikte çocuklarla buluşturdu.

Başkan Metin sözünü tuttu: Çocuklar antrenman malzemelerine ve formalarına kavuştu
Kayseri GündemEditör

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, bir önceki Bünyan Şoförler Odası Erva Spor Okulu antrenman ziyaretinde sözü verilen kulüp ihtiyaçları, Kayserispor formaları ve antrenman malzemelerini Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen ve Kayseri Kapalı Kale Kurucusu ve Başkanı Ahmet Dirgenali ile birlikte çocuklarla buluşturdu.

Çocukların ilgi ve enerjisinin spor gibi değerli ve önemli faaliyetlere yönlendirilmesini önemsediğini belirten Başkan Metin, "Evlatlarımıza sözümüzü tutarak bizden talep ettikleri forma ve antrenman malzemelerini Kayseri Kapalı Kale Kurucumuz ve Başkanı Ahmet Dirgenali ile birlikte ilettik. Evlatlarımıza verdiği büyük destek için Ahmet Dirgenali Başkanımıza teşekkür ediyorum.

Ülkemizin geleceği ve umut ışığı olan evlatlarımıza bu desteklerle kendilerini en iyi şekilde geliştirerek Türkiyemizi en güzel şekilde temsil edecekleri inancıyla güzel ve başarı dolu bir gelecek diliyorum’’ ifadelerinde bulundu.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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