Kayseri Futbol Academy deplasmanda formasını tanıttı

Kayseri 1. Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Futbol Academy, 2024-2025 sezonunda giyeceği dış saha formasını tanıttı.

Kayseri Birinci Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Futbol Academy yeni sezon çalışmalarına start verdi. Kayseri Futbol Academy, yeni sezonda giyeceği deplasmanda giyeceği formayı gösterişli bir tanıtımla yaptı. Yeni sezonda güçlü bir kadro ile şampiyonluk kovalayacak olan Kayseri Futbol Academy yeni sezon öncesi deplasman maçlarında giyeceği çubuklu kırmızı-beyaz formasını kulübün sosyal medya hesaplarından takipçilerine paylaştı.

Deplasmanda formasında yeni transfer kaleci M. Enes Yıldız ile yapılan yeni forma tanıtımı Kayseri spor camiası tarafından büyük beğeni aldı.

Kayseri Futbol Academy Kulübünden yapılan açıklamada, “Kayseri Futbol Academy 2024/25 sezonu dış saha formalarımız ile sahaya çıkıyoruz. Yeni sezonda dış saha formalarımızla mücadeleye hazırız. Bu sezon, sahada sadece yeteneklerimizle değil, yepyeni formalarımızla da göz kamaştıracağız. Tasarımındaki detaylar ve rahatlığı ile sporcularımıza maksimum performans sağlayacak bu formalar, Kayseri Futbol Academy ruhunu yansıtıyor” denildi.