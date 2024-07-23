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  • BASKAN Mustafa Yalçın: 'Gazetecilik dürüst ve ilkeli şekilde icra edilen ayrıcalıklı bir meslektir'

BASKAN Mustafa Yalçın: 'Gazetecilik dürüst ve ilkeli şekilde icra edilen ayrıcalıklı bir meslektir'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

BASKAN Mustafa Yalçın: 'Gazetecilik dürüst ve ilkeli şekilde icra edilen ayrıcalıklı bir meslektir'
Kayseri GündemEditör

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında basının önemine dikkat çeken Başkan Yalçın, “Gazetecilik, kişilerin hak ve hürriyetlerine saygılı, halkın haber alma özgürlüğünü yerine getiren; en zor şartlarda tarafsız, dürüst ve ilkeli şekilde icra edilen ayrıcalıklı bir meslektir. Gazeteci, gecesini gündüzüne katarak, özel hayatından fedakârlık yaparak mesleğini icra etmeye çalışan, kamuoyunun doğru bilgi almasında sorumluluk üstlenmiş kişidir. Demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olan basın, tarafsız, çıkarsız ve yapıcı eleştirilerle yöneticilere yol gösteren araçtır" ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın mesajını şöyle tamamladı:

“Şehrimizde bu anlayışla görev yapan tüm gazeteci kardeşlerimizin 24 Temmuz Basın Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, her zaman iyi ve güzel haberlerle karşılaşmak ümidiyle başarılı çalışmalar diliyorum.”

BASKAN Mustafa Yalçın: 'Gazetecilik dürüst ve ilkeli şekilde icra edilen ayrıcalıklı bir meslektir'
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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