Başkan Odakır: 'Kadınlarımız ölmeye değil yaşamaya layıktır'

Kayseri Esnaf ve Sanatkrlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında 'Kadına karşı uygulanan her türlü şiddete karşıyız ve insanlık suçu olarak görüyoruz. Kadınlarımız ölmeye değil yaşamaya layıktır' dedi.

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  • 24.11.2022 14:37
  • Güncelleme: 24.11.2022 15:57
Başkan Odakır: 'Kadınlarımız ölmeye değil yaşamaya layıktır'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında; “Kadına karşı uygulanan her türlü şiddete karşıyız ve insanlık suçu olarak görüyoruz. Kadınlarımız ölmeye değil yaşamaya layıktır” dedi.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Odakır, mesajında; “Bugünde kadınlarımızı, yaşadığı sorunları yeniden hatırlıyor ve değerlendiriyoruz. Kadınlarımız hayatın her alanında varlar; Ahi Evran’ın eşi Fatma Bacı’nın kurduğu Bacıyan-ı Rum teşkilatından bugüne kadar tarlada çiftçi, sınıfta öğretmen, fabrikada işçi, bir iş yerinde çalışan ya da yönetici, memur, sahnede oyuncu, uzun yolda şoför, sanayide usta, siyasetçi, emekçi. Aklımıza gelebilecek her alanda kadınlarımız varlar ve var olmaya devam edecekler. Kadın olmadan toplum olmaz, toplumun temelidir, yapı taşıdır. Kadınlarımıza karşı uygulanan her türlü şiddete karşıyız, lanetliyoruz. Kadınlarımız ölmeye değil yaşamaya layıktır. Bu vesileyle 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nü dolayıyla, bu uğurda mücadele veren, hayatlarını kaybeden kadınlarımızı anıyoruz, rahmet diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

İHA

Kayseri Gündem
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