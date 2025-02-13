Hacılar'da Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Projeler hız kesmeden devam ediyor

Heyetin ilk durağı, TOKİ kentsel dönüşüm konutları şantiyesi oldu. Burada yapılan çalışmaları inceleyen Özdoğan, 547 konutluk projenin altyapı ve çevre düzenlemeleri tamamlandığında Ağustos ayında hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi.

Ziyaretler kapsamında heyet, Hacılar Aile Danışma Merkezi (ADEM), Hacılar Kadın Kooperatifi (HEKKOP), Halit Özkaya Kütüphanesi ve Hacılar Sanayi Sitesi'ni gezdi. ADEM'de kadınlara yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetleri hakkında bilgi alan Özdoğan, merkezin ilçenin sosyal yapısını destekleyen önemli adımlardan biri olduğunu ifade etti.

Kadın girişimcilerle bir araya gelen Özdoğan, HEKKOP'un kadın emeğini ekonomik değere dönüştüren önemli bir merkez olduğunu belirtti. Sanayi esnafıyla da buluşan Özdoğan, Hacılar'ın sanayisiyle büyüyen bir ilçe olduğunu ve sanayicilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Heyet, Hacılar’da vatandaşlarla da bir araya gelerek taleplerini dinledi. Özdoğan, ilçe halkının refahı için projelerin aralıksız devam edeceğini belirterek, “İlçemizin her alanında yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Halkımızla birlikte istişare ederek, en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz” dedi.