  • Haberler
  • Gündem
  • Hacılar'da Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Projeler hız kesmeden devam ediyor

Hacılar'da Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Projeler hız kesmeden devam ediyor

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, ilçedeki projeleri yerinde inceledi. TOKİ kentsel dönüşüm konutlarının Ağustos ayında teslim edileceğini belirten Özdoğan, Hacılar'daki yatırımların hız kesmeden sürdüğünü vurguladı.

Hacılar'da Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Projeler hız kesmeden devam ediyor

Heyetin ilk durağı, TOKİ kentsel dönüşüm konutları şantiyesi oldu. Burada yapılan çalışmaları inceleyen Özdoğan, 547 konutluk projenin altyapı ve çevre düzenlemeleri tamamlandığında Ağustos ayında hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi.

Ziyaretler kapsamında heyet, Hacılar Aile Danışma Merkezi (ADEM), Hacılar Kadın Kooperatifi (HEKKOP), Halit Özkaya Kütüphanesi ve Hacılar Sanayi Sitesi'ni gezdi. ADEM'de kadınlara yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetleri hakkında bilgi alan Özdoğan, merkezin ilçenin sosyal yapısını destekleyen önemli adımlardan biri olduğunu ifade etti.

Kadın girişimcilerle bir araya gelen Özdoğan, HEKKOP'un kadın emeğini ekonomik değere dönüştüren önemli bir merkez olduğunu belirtti. Sanayi esnafıyla da buluşan Özdoğan, Hacılar'ın sanayisiyle büyüyen bir ilçe olduğunu ve sanayicilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Heyet, Hacılar’da vatandaşlarla da bir araya gelerek taleplerini dinledi. Özdoğan, ilçe halkının refahı için projelerin aralıksız devam edeceğini belirterek, “İlçemizin her alanında yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Halkımızla birlikte istişare ederek, en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz” dedi.

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kardan kapanan 91 Mahalle yolu açıldı
Kardan kapanan 91 Mahalle yolu açıldı
Kayseri'nin Aydınlatma Altyapısı Yenileniyor: 7/24 Bakım ve Modernizasyon Çalışmaları
Kayseri'nin Aydınlatma Altyapısı Yenileniyor: 7/24 Bakım ve Modernizasyon Çalışmaları
Sevgililer Gününde, 'tüketime değil sevgiye odaklanın'
Sevgililer Gününde, 'tüketime değil sevgiye odaklanın'
Diş hekimleri 1 günlüğüne iş bırakacak
Diş hekimleri 1 günlüğüne iş bırakacak
Kayseri'de yollar açık
Kayseri’de yollar açık
'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi ile 10 bin 328 vatandaş bilgilendirdi
“En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi ile 10 bin 328 vatandaş bilgilendirdi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!