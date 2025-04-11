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  • Başkan Okandan, 'Millî Eğitim Akademisi Kayseri'ye yeni bir soluk getirecek'

Başkan Okandan, 'Millî Eğitim Akademisi Kayseri'ye yeni bir soluk getirecek'

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kayseri'de mesleğine adım atacak adaylara rehberlik etmesi amaçlanan Millî Eğitim Akademisi hakkında bilgiler vererek, '400 öğretmen adayına kapılarını açacak bu kıymetli yapı, Kayseri'mizin eğitim vizyonuna da yeni bir soluk getirerek şehrimize değer katacaktır.Millî Eğitim Akademisi'nin şehrimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

Başkan Okandan, 'Millî Eğitim Akademisi Kayseri'ye yeni bir soluk getirecek'

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve öğretmenlik mesleğine adım atacak adaylara rehberlik etmesi amaçlanan Millî Eğitim Akademisi, Kayseri’de de faaliyet göstermeye hazırlanıyor. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Millî Eğitim Akademisi, öğretmen adaylarımıza mesleğe başlamadan önce teorik ve uygulamalı pek çok alanda donanım kazandıracak, aynı zamanda mevcut öğretmen, yönetici ve personelimizin mesleki gelişimlerini destekleyerek onları daha güçlü, daha bilinçli bireyler haline getirecektir.Her yıl ortalama 400 öğretmen adayına kapılarını açacak bu kıymetli yapı, Kayseri’mizin eğitim vizyonuna da yeni bir soluk getirerek şehrimize değer katacaktır.Millî Eğitim Akademisi’nin şehrimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Haber Merkezi

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