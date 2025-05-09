Başkan Özandaç 'Şehrin dışında etkinlik kompleksleri oluşturmayı planlıyoruz'

Etkinlik-Sen Genel Başkanı Ali Koray Özandaç, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Gündem Ekonomi’ programına katılarak moderatör Hilal Sönmez’in sorularını yanıtladı.

Etkinlik-Sen Genel Başkanı Ali Koray Özandaç, önümüzdeki dört yılda Türkiye genelinde düğün ve etkinlik kompleksleri kurmayı planladıklarını, trafik ve ruhsat sorunları yaşanan şehir merkezleri yerine, düşük maliyetli ve ulaşımı kolay kırsal alanlarda tesisler kurulması hedeflendiğini belirtti. Özandaç; “Biz sendika olarak, önümüzdeki 4 yıllık süreçte bir planlama yaptık. Aslında etkinlik kompleksleri oluşturalım istiyorum. Maliyetleri düşük, şehrin ruhsat ve ulaşım probleminden uzak yerlerinde; hem kırsal alanda, kır düğünleri biliyorsunuz çok revaçta, daha konsept düğünler de rövanşta. Biraz da bu sayıların düşmesiyle alakalı, bizim mekanlarımız işte bin kişilik, bin 500 kişilik mekanlar. Biraz daha böyle 200-250 kişilik mekanlara talep artmaya başlayınca, hizmet vereceğimiz kompleksler oluşturalım istiyoruz. Bununla alakalı, biz farklı şehirlerde belediyelerimize ve ilgili hükümet birimlerine, valiliklere müracaatlarda bulunduk. Dedik ki, yani şehir merkezlerinde trafik oluşturan, risk oluşturan binaların zemin katlarında veya uygun olmayan mekanlarda verilen hizmetleri; gelin, şehrin bir nebze dışına taşıyalım ki Ankara Gölbaşı örnektir, buna örnektir. Gölbaşı örneğinde, İncek örneğinde olduğu gibi şehrin dışında düğün ve etkinlik mekanları oluşturalım. Burada da halkımıza düğün ve etkinlik alanında; işte çocuk oyun parkları, ibadethanesi, otoparkı, güvenliğinin hepsinin bir arada sunulduğu, aslında kafelerinin, restoranlarının da olduğu. İnsanlar düğün salonuna geliyorlar ama arkadaşlarıyla orada buluşup vakit geçirmek istiyor. Çıkıp bir kahve de içebileceği mekanların olduğu, işte çocuklarını rahatlıkla pedagogların denetiminde teslim edebilecekleri çocuk oyun alanlarının olduğu; ailelerin etkinliklerde gerçekten aile yakınlarıyla birlikte rahat vakit geçirebilecekleri kompleksler oluşturalım istedik. Bu sağ olsun, Kayseri’de Gökmen Çiçek Valimiz bu konuya çok sıcak baktı. Bizi de çok mutlu etti. Milletvekillerimize, Belediye Başkanımız Memduh Başkan bu konuya sıcak baktı. Bize dediler ki, yani Biz çalışma yapalım, nereyi size tahsis edebiliriz? Bu anlamda tabii biz, bedelini ödemek şartıyla, biz devletten ücretsiz bir yer istemiyoruz. Bizler de, hani ekonomiye katkı olacak şekilde bir araziyi alalım, hem de kiracılıktan kurtulalım işletmeler olarak. Çünkü kirada da yüksek enflasyon var, yüksek bir rakam yükü var ve biz hizmetimizi kendi mekanlarımızda en uygun şekilde verelim dedik. Bu anlamda da bize destek vereceklerini söylediler. Tüm Türkiye’de bu talebimizi biz yineliyoruz. İnşallah bu projemiz önemli bir proje” ifadelerini kullandı.