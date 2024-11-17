Başkan Özdoğan: 'Gençliğe yatırım yapmaya devam edeceğiz'

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; gençlerin fiziksel ve manevi gelişimine katkı sağlamak adına yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Biz gençliğe yatırım yapmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin sporla buluşmalarını sağlarken, aynı zamanda manevi değerlerimizi en üst seviyede benimsemeleri için programlar düzenliyoruz" dedi.

Etkinliği için Hacılar ERVA Spor Okulu sporcuları, aileleri ve ilçe halkı Hacılar Camikebir’deki yatsı namazı sonrası bir araya geldi. Programa Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ın yanı sıra Kaymakam Burak Dertlioğlu, , ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, yatsı namazı sonrası Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle başladı. Ardından, İlçe Müftüsü Cihan Yıldız, gençlere yönelik ’Müslüman Genç ve Erdem’ konulu bir sohbet gerçekleştirdi. Başkan Bilal Özdoğan da, programda yaptığı konuşmada gençlere yönelik projelerde spor ve manevi eğitim odaklı çalışmaların önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı;

"Gençlerimizin sporla buluşmalarını sağlarken, aynı zamanda onların manevi değerlerden beslenmeleri için müftülüğümüz ve kaymakamlığımız iş birliğiyle çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı buluşmada gençlerimizle birlikte olduk, hediyelerimizi takdim ettik ve program sonrası ikramlarımızı paylaştık. Bu tür programlar, gençlerimizin hem ruhen hem de fiziken güçlü bireyler olmalarına katkı sunuyor."

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, gençliğe yapılan yatırımların geleceğe yapılan yatırımlar olduğuna vurgu yaparak; "Hacılar Belediyesi olarak, gençlerimizin her anlamda donanımlı bireyler olmaları için spor, eğitim ve manevi programlar gibi pek çok alanda çalışmalara devam edeceğiz. Bu etkinlikte emeği geçen tüm kurumlarımıza, hocalarımıza ve programa katılan ailelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Program sonunda, sporculara hediyeleri Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve Kaymakam Burak Dertlioğlu tarafından takdim edildi. Etkinlik, katılımcılara yapılan çeşitli ikramlarla sona erdi.