Başkan Özdoğan: 'Hacılar'da kardeşlik ruhunu pekiştiriyoruz'

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar Camii Kerbir’de düzenlenen sabah namazında vatandaşlar ile bir araya geldi. Başkan Özdoğan, "İlçemizdeki kardeşlik ruhunu pekiştiriyoruz" dedi.

Başkan Özdoğan, Hacılar İlçe Müftülüğü tarafından Hacılar Camii Kerbir’de düzenlenen “Ailece Sabah Namazında Buluşuyoruz” etkinliğinde vatandaşlar ile bir araya geldi. Etkinlik, ailelerin ve çocukların yoğun katılımıyla ve huşu dolu bir atmosferde tamamlandı.

Namaz ve zikirle dolu manevi bir sabah

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, Nasrullahzade Camii İmam Hatibi Hafız Mustafa Gökçen tarafından sabah namazı kıldırıldı. Namazın ardından yapılan zikir ve ilahi, katılımcılara huzur dolu anlar yaşattı. Emekli Vaiz Mehmet Bektaş Hoca ise programda yaptığı sohbet ile ailelerin manevi değerlerini güçlendirmeye yönelik önemli mesajlar verdi.

Etkinliğin düzenli olarak her ayın ilk cumartesi günü yapılacağını belirten Başkan Özdoğan, “Bu güzel etkinlikler, ailelerimizi ve çocuklarımızı bir araya getirerek manevi değerlerimizi pekiştiriyor. Sabahın huzur dolu atmosferinde, hem birlikteliğimizi güçlendiriyoruz hem de çocuklarımızın bu değerleri yaşayarak öğrenmesine vesile oluyoruz” dedi.

Başkan Özdoğan, Hacılar Belediyesi olarak bu tür etkinliklere destek vermeye devam edeceklerini belirterek, “Çocuklarımızın bu manevi ortamlarda bulunması, değerlerimizi daha güçlü bir şekilde gelecek nesillere taşımamızı sağlıyor. Bu tür programlarla ilçemizdeki kardeşlik ruhunu daha da pekiştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Belediyeden çorba ikramı

Etkinlik sonunda Hacılar Belediyesi tarafından tüm katılımcılara çorba ikramında bulunuldu. Başkan Özdoğan, etkinliğe aileleriyle birlikte katılım sağlayan vatandaşlara teşekkür ederek, “Birlikte oluşturduğumuz bu manevi atmosferle hem huzurumuzu artırıyoruz hem de güzel bir gelecek için adım atıyoruz” dedi.