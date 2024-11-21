Başkan Özdoğan: 'Hacılar'ı daha modern hâle getiriyoruz'

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; altyapı ve ulaşım çalışmalarına hız kesmeden ettiğini ve toplamda 7,3 kilometrelik yeni imar yolunu vatandaşların hizmetine sunduklarını söyledi. Başkanı Özdoğan, "Bu yollar vatandaşımızın yaşam kalitesini artırma adına çok önemlidir" dedi.

Başkan Özdoğan, Hacılar sakinlerinin daha kolay ve konforlu bir ulaşıma sahip olması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, "Hacılar’ımızı daha da modern ve ulaşımı kolay bir ilçe haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl içerisinde toplam 7,3 kilometrelik yeni imar yolunu açarak halkımızın hizmetine sunduk" dedi. Başkan Özdoğan, yeni imar yollarının ilçedeki trafik akışını rahatlatacağını, bölgedeki yapılaşmayı hızlandıracağını ve günlük hayatı kolaylaştıracağını vurguladı.

"Altyapı ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz"

Yol yapım çalışmalarının ulaşım ve altyapı ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için hassas bir şekilde planlandığını ifade eden Başkan Özdoğan; "Hacılar’ımızın altyapı ve ulaşım ihtiyaçlarını karşılayarak hemşerilerimize en iyi hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talep ve önerileri de dikkate alarak hizmetlerimizi çeşitlendireceğiz. Yeni yollarımızın tüm Hacılar halkına hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Özdoğan, önümüzdeki dönemde altyapı ve ulaşım projelerinin hız kesmeden devam edeceğini sözlerine ekledi.