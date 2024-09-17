Başkan Özdoğan, 'Peygamberimizin öğrettiği insanî ve ahlâkî erdemleri hayatımızın merkezine almamız gerekiyor'

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Demokrasi Şehitleri Ortaokulu tarafından düzenlenen Mevlid-i Nebi programına katıldı.

Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle Demokrasi Şehitleri Ortaokulu’nda düzenlenen programa Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve veliler de katıldı.

Başkan Özdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu yılki Mevlid-i Nebi Haftası’nın temasının “Peygamberimiz ve Vefa Toplumu” olarak belirlendiğini hatırlatarak, “Unutulmaya yüz tutan vefa konusunu, Peygamber Efendimizin örnekliği ile yeniden gündeme taşıyoruz. Amacımız, milletimizin yüreğinde var olan Peygamber sevgisini daha da pekiştirerek, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı canlı tutmaktır” dedi.

Başkan Özdoğan ayrıca, "Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de ‘Allah’ın Resulünde sizin için güzel bir örnek vardır’ buyuruyor. Peygamberimizin öğrettiği insanî ve ahlâkî erdemleri hayatımızın merkezine almamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Programda öğrenciler Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahi dinletisi, şiirler ve hadislerden örnekler sundu. Etkinlik, öğrencilere yapılan ikramlarla sona erdi.