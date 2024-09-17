Battalgazi'de geniş çaplı çevre düzenlemesi

Melikgazi'nin birçok mahallesinde kentsel dönüşüm çalışmaları sürdüren Melikgazi Belediyesi, Battalgazi Mahallesi kentsel dönüşüm alanlarında geniş kapsamlı çevre düzenleme çalışmaları yapıyor.

Battalgazi'de geniş çaplı çevre düzenlemesi
Kayseri GündemEditör

Melikgazi’nin birçok mahallesinde kentsel dönüşüm çalışmaları sürdüren Melikgazi Belediyesi, Battalgazi Mahallesi kentsel dönüşüm alanlarında geniş kapsamlı çevre düzenleme çalışmaları yapıyor.

Melikgazi’nin imajını yenileyen, çehresini güzelleştiren kentsel dönüşüm çalışmalarının yanı sıra çevre düzenleme çalışmalarıyla ilçeyi güzelleştiren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi’mize birbirinden farklı alanlarda sağladığımız yatırım ve hizmetle ilçemizi güzelleştirmeye, refah seviyesini artırmaya devam ediyoruz. Kentsel dönüşüm bizim her zaman önceliklerimiz arasında yer aldı. Birçok mahallemizde sürdürdüğümüz kentsel dönüşüm çalışmalarımız ile vatandaşlarımıza güvenli ve konforlu konutları kazandırıyoruz. Bu kapsamda Battalgazi Mahallemizi yepyeni bir görünüme kavuşturacak çalışmalarımızın yanı sıra çevre düzenleme çalışmalarımıza da önem veriyoruz. Bu alanda gerçekleştirdiğimiz kentsel dönüşüm konutlarında toplam 6 bin metrekare alanda çevre düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Dolayısıyla geniş kapsamlı kentsel dönüşüm ve çevre düzenlemesi çalışmalarımız ile Melikgazi’mizde estetik bir görünüm sağlamış oluyoruz. Düzenli ve planlı bir şekilde büyüyen, güzelleşen Melikgazi’mize yatırımlarımız hayırlı, uğurlu olsun. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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