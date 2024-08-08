Başkan Özdoğan'dan, Şehit Haniye için gecikmiş kınama

BAŞKAN ÖZDOĞAN: "İSMAİL HANİYE’NİN ŞEHİT EDİLİŞİNİ KINIYORUZ"



Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan meclis üyeleri ile yaptığı toplantı öncesinde gündeme dair açıklamalarda bulundu. İran’da suikast sonucu şehit edilen İsmail Haniye ile ilgili görüşlerini aktaran Başkan Özdoğan, Gazze başta olmak üzere tüm mazlum coğrafyalarda yaşanan acıların sona ermesi için dualar ettiklerini ve bu amaç doğrultusunda çaba sarf ettiklerini söyleyerek, “Gazze ve diğer mağdur coğrafyalarda yaşanan zulmün son bulması için hem dua ediyoruz hem de devletimiz ve milletimiz olarak gayret göstermeye devam edeceğiz. Bu vesileyle Filistin halkının yanında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum” dedi.

Başkan Özdoğan, Filistin davasının Türkiye için önemine değinerek, “Filistin’in özgürlük mücadelesi bizim için tarihi ve insani bir sorumluluktur. Filistinli kardeşlerimizin yanındayız ve onların haklı davalarını sonuna kadar desteklemeye devam edeceğiz. Hacılar halkı olarak da Filistin halkının acısını yürekten paylaşıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde, mazlumların sesi olmalı ve zulme karşı durmalıyız. İsmail Haniye’nin şehadeti, Filistin halkının haklı mücadelesini daha da güçlendirecektir. Bizler de bu mücadelede her zaman Filistin halkının yanında olacağız” dedi.

