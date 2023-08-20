Başkan Özdoğan, “Hacılar, 973 ilçe arasında sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi olarak 134’üncü sırada”

Hacılar Cumhuriyet Meydanı’nda 17-18-19 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Hacılar Belediyesi Geleneksel Birlik ve Beraberlik Etkinliklerinin son gününde konuşan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, son gününde dolu dolu geçtiğini dile getirerek, “Her akşamımızın kendine has özelliği var bugün de türkü tadı var. Serin akşam, polislerimiz gerekli tedbirleri alıyor. Dolu dolu da bu akşamı yaşıyoruz. Allah hayırlısıyla bitirmeyi nasip etsin. Hacılar’da 3 gün boyunca devam eden başka etkinliğimiz olmadı. Devamlılığını istiyoruz. Bugün hafta sonu olması sebebiyle ciddi bir katılım var. Ortamı güzelleştiren misafirlerimiz var” ifadelerini kullandı.

OKULLAR AÇILMADAN AÇIK HAVA SİNEMASI ETKİNLİĞİ DÜŞÜNÜYORUZ

Etkinlikte konuşan Özdoğan, Hacılar’ın tarihinden bahsederek, okullar açılmadan da açık hava sineması etkinliği planlandığını söyledi. Özdoğan, “Hacılar’ın tarihçesine baktığımızda sanayinin temelleri birlik ve berberlikten geliyor. İş birliği, güç birliği, birbiriyle her zaman dayanışma var. Bilimle sermaye bir araya gelmiş. Tecrübeyle gençlik enerjisi birleşmiş, bu güzellikler öyle ortaya çıkmış. Bizim 5 yıldaki eserlerin ortaya çıkması da birlik ve beraberlikle oldu. Milyarları aşan bir yatırım alabildiysek, devam eden işlerimiz varsa bu birliğin beraberliğin simgesidir. Bizim mutlu olduğumuz anlar bunlar. Yaptığımız işin doğru olduğunu görüyoruz. Bu işin mimarı Hacılar ve Kayseri. Devamı gelecek. Okullar açılmadan açık hava sineması etkinliği düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Özdoğan daha sonra açılış konuşması için sahneye çıktı. Güzel bir etkinliği geride bıraktıklarını ifade eden Başkan Özdoğan, “Birlik ve beraberliğin sembolü hacılarımız 3 gün boyunca bizi yalnız bırakmadı. Hepinize ben çok teşekkür ediyorum. Var olan birlik ve beraberliği en üst seviyeye getirmek adına ne yapabiliriz diye gece gündüz çalışan bir kardeşiniz ve belediyeniz var. Büyükşehrimiz bu meydanın düzenlemesini iki yıl önce yaptı. Var olan güzelliklerin üzerine güzellik katmak için mücadele ediyoruz. 3 gündür bu etkinlikleri burada yapmamıza da vesile oldu. Hacılar Türkiye’deki 973 ilçe arasında sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi olarak Türkiye’de 134’üncü sıraya yükseldi. Kayseri’de ise 3’üncü sırada. Bu sizlerin bizim için yaptığı duaların sonucu. Bize katkı veren bütün hemşehirlerime bir kere daha şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.