Erciyes ziyaretçilerine Başkan Büyükkılıç'tan teşekkür

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye’nin ilk destinasyon yönetim şirketi Erciyes A.Ş. tarafından yönetilen Erciyes Kayak Merkezi, 19 mekanik tesisi, 41 pisti ve 112 kilometre pist uzunluğu ile uluslararası standartlara sahip, dünyanın sayılı, Türkiye’nin ise en büyük kayak merkezleri arasında yer alıyor. Uluslararası Dağ Kurtarma Komisyonu ICAR’a üye olan Türkiye'deki ilk ve tek kayak merkezi olan Erciyes, yurt içinden ve yurt dışından gördüğü yoğun ilgiye güvenli ve huzurlu tesisleri ile cevap veriyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yarıyıl tatilinin son gününde 3 bin 917 metre yüksekliği, kayak yapmaya uygun kar kalitesi ve dizayn edilmiş pistleri, tesisleri, oksijen deposu temiz havası, doğal güzellik ve muhteşem manzarası ile turizmin amiral gemisi Erciyes’i ziyaret etti.

Erciyes, Yerli ve Yabancı Turistlerin Akınına Uğruyor

Erciyes, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrarken Başkan Büyükkılıç ise yurt içi ve yurt dışından Erciyes Kayak Merkezi’ne gelen kayak severlerle buluştu.

Yılın En iyi Avrupa Spor Şehri ve 'Altın Bayrak' sahibi Kayseri’de Erciyes’in yine zirvede olduğunu kaydeden Başkan Büyükkılıç, “Kayak severlerimiz, tatilin keyfini turizmimizin amiral gemisi Erciyes’imizin eşsiz pistlerinde çıkarmaya devam ediyor” dedi.

Gençler başta olmak üzere kayak tutkunlarının ilgisi ve sevgisi ile karşılaşan Büyükkılıç, vatandaşlarla günün anısına hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Ziyaretçilerden Başkan Büyükkılıç’a Teşekkür

Kayak severler ise Erciyes Kayak Merkezi’ne hayranlıklarını dile getirerek Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ettiler. İstanbul, Eskişehir, Konya ve Nevşehir’den gelen aileler de Erciyes Kayak Merkezi’nde tatili en güzel şekilde geçirdiklerini söyleyerek, memnuniyetlerini dile getirdiler.

Başkan Büyükkılıç’a, kayak merkezi ziyaretinde Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman ile daire başkanları da eşlik etti.