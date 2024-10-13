Başkan Palancıoğlu: '9 bine yakın alım heyetinin fuarda olması Kayseri açısından çok önmeli'

Nobel Expo tarafından düzenlenen Anadolu Mobilya Fuarı (ANAMOB), Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Fuar ile birlikte Türkiye’nin en büyük mobilya şehirlerinden yüzlerce üretici, dünyanın dört bir yanından gelen on binlerce profesyonel satın alıcıyla buluşacak.

Fuarın Kayseri’nin gelir seviyesine katkı sağladığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Öncelikle KAYMOS’u, Kayseri OSB’yi ve Nobel Fuarcılık’ı tebrik ediyorum. Kayseri’de çok profesyonel bir organizasyon gerçekleşiyor. 180 civarında firma da burada satış yapmaya başlamış, Herkesin yüzü gülüyor. Sanayicinin yüzünün gülmesi bizim açımızdan önemli çünkü bu fuar ihracat, istihdam gibi konulara bu ülkenin gelir seviyesini arttıracak . Bu senenin geçen seneye göre daha iyi olduğu söyleniyor. Fuarlar her sene üzerine konularak ve güzelleşerek devam ediyor. Kayseri birçok fuara ev sahipliği yapacak. Bizde çelik kapıda, mobilyada, yatak odası gibi Kayseri’nin güçlü olduğu farklı alanlarda düzenlenmesini çok doğru buluyoruz. Biz sanayiciler ile Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı olarak 3 buçuk senedir sürekli beraberiz aynı zamanda Kalkınma Ajansında sanayicilere destek verdik. Sanayicileri biz çok önemsiyoruz. Sanayicilerin üretim ve ihracat yapması, bu ülkenin katma değerleri ürünlere ulaşması son derece önemli. Başta tasarım olmak üzere katma değeri yüksek ürünlerin oluşması son derece önemli burada da 9 bine yakın alım heyetinin burada olması, Kayseri’ye birçok yabancının gelmesi Kayseri açısından önemli. Otellerin dolu olması ve buraya gelenlerin hediyelik eşya alması Kayseri açısından çeşitli katkılar sağlaması için önemli” diye konuştu.