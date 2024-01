Başkan Palancıoğlu, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; 2023-2024 eğitim-öğretim yılı birinci döneminin sona ermesiyle birlikte, Atatürk İlkokulu’nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılarak öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Karne dağıtım töreninde öğrencilere karnelerini ve hediyelerini taktim eden Başkan Palancıoğlu; "Bu güzel günde karne heyecanını sizlerle paylaştığımız için çok mutluyuz. Bugün okul idaremiz ile çocuklarımızı sevindirdik. Tüm çocuklarımıza Kayserispor forması ve yapboz hediye ettik. Belediye olarak her karne gününde onlarla etkinlikler yapıyoruz. Melikgazi olarak eğitime ve gençlere her zaman değer verdik. En önemli yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır anlayışıyla elimizden gelen tüm gayreti çocuklar için ve eğitim camiamız için gösteriyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimize yönelik projeler geliştirmeye çalıştık. Bunun için 5 yıl içinde 21 okul, 15 kütüphane, teknoloji atölyeleri, oyun oynamaları için 270 yeni park ve spor sahaları yaptık. Çünkü geleceğimiz olan çocuklarımız bizler için çok kıymetli. Her zaman yanlarında olduğumuz tüm yavrularımıza yarıyıl tatilinde dinlenmelerini ve bol bol kitap okumalarını tavsiye ediyorum. Tatilini keyifle kitap okuyarak geçirmek isteyen tüm öğrencilerimizi Akıl Küpü Kütüphanelerimize de bekliyorum. Bu vesile ile karne sevinci yaşayan tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize sağlıklı ve mutlu bir yarı yıl tatili diliyorum" dedi.