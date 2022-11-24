Başkan Palancıoğlu, Öğretmenlerle Bir Araya Gelerek Günlerini Kutladı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Kaymakamlığı işbirliğinde Şair-Yazar Hayati İnanç ile düzenlenen Öğretmenler Günü söyleşi etkinliğinde öğretmenlerle bir araya gelip, Öğretmenler Günü'nü kutladı.

PAYLAŞ
  • 24.11.2022 16:22
  • Güncelleme: 24.11.2022 16:42
Başkan Palancıoğlu, Öğretmenlerle Bir Araya Gelerek Günlerini Kutladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Kaymakamlığı işbirliğinde Şair-Yazar Hayati İnanç ile düzenlenen Öğretmenler Günü söyleşi etkinliğinde öğretmenlerle bir araya gelip, Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Programda bir konuşma yapan Başkan Dr. Palancıoğlu; "Hayati İnanç hocamız, bu sefer öğretmenlerimizle buluşarak söyleşi gerçekleştirdi. Geleceğimiz olan çocuklarımızı yetiştirerek onların ülkemize katkı koyan bireyler olmasını sağlayan eli öpülesi öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Kayserimizdeki birbirinden kıymetli öğretmenlerimizle burada olmaktan mutluluk duydum. Bu anlamlı günü, bizlere emek veren siz öğretmenlerimize olan sevgi ve saygımızı ifade etmemize vesile olması, aynı zamanda öğretmenlik mesleğinin her geçen gün artan önemini bizlere hatırlatması ve bir farkındalık oluşturması bakımından önemsediğimizi belirtmek istiyorum. Melikgazi Belediyesi olarak her zaman eğitimin ve eğitimcinin destekçisi olduk. Belediye olarak yaptığımız çalışmalarımızla eğitim camiasının bir gün değil her gün sahip birer gençlik olarak yetiştiren, onlara vatan ve millet sevgisi aşılayan tüm öğretmenlerimizin gününü canı gönülden kutluyorum. Bugün yine Hayati Hocamız harika bir söyleşi gerçekleştirdi. Bu güzel söyleşi için kendisine de ayrıca teşekkür ederim" dedi.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Palancıoğlu, Öğretmenlerle Bir Araya Gelerek Günlerini Kutladı

Başkan Palancıoğlu, Öğretmenlerle Bir Araya Gelerek Günlerini Kutladı

ERÜ Rektörü Altun, Hasta Yakınları Misafirhanelerini Ziyaret Etti

ERÜ Rektörü Altun, Hasta Yakınları Misafirhanelerini Ziyaret Etti

Başkan Öztürk'ten öğretmenlere pastalı kutlama

Başkan Öztürk'ten öğretmenlere pastalı kutlama

Milli Takımlar Bölge Seçmeleri Kayseri Etabı Tamamlandı

Milli Takımlar Bölge Seçmeleri Kayseri Etabı Tamamlandı

Başkan Odakır: 'Kadınlarımız ölmeye değil yaşamaya layıktır'

Başkan Odakır: 'Kadınlarımız ölmeye değil yaşamaya layıktır'

Kayserili Duru Türkiye üçüncüsü oldu

Kayserili Duru Türkiye üçüncüsü oldu

Çok Okunanlar
1
Silahlı kavgada 1'i ağır 2 yaralı

Silahlı kavgada 1’i ağır 2 yaralı

2
Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

3
Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

4
Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

5
Kazada hayatını kaybeden Rümeysa toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden Rümeysa toprağa verildi

6
Özel'den özel istek: 'Genel başkanınızı değiştirin'

Özel'den özel istek: 'Genel başkanınızı değiştirin'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor seçime gidiyor

Kayserispor seçime gidiyor

Otomobilin çarptığı Serpil Öğretmen kabri başında anıldı

Otomobilin çarptığı Serpil Öğretmen kabri başında anıldı

DAHA FAZLA
Semt pazarında alışveriş yoğunluğu

Semt pazarında alışveriş yoğunluğu

YRP'li Önder Narin, 'Bu seçim Türkiye'nin kaderinin seçimi olacak'

YRP’li Önder Narin, “Bu seçim Türkiye'nin kaderinin seçimi olacak”

Kayseri Üniversitesi'nin Kayseri OSB-MYO Projesinin Hayata Geçmesi İçin İlk Somut Adım Atıldı

Kayseri Üniversitesi'nin Kayseri OSB-MYO Projesinin Hayata Geçmesi İçin İlk Somut Adım Atıldı

104 yaşındaki Gülizar teyze eşini unutamıyor

104 yaşındaki Gülizar teyze eşini unutamıyor

Kayseri'de 40 bin 858 Kişi KADES'i Yükledi

Kayseri'de 40 bin 858 Kişi KADES'i Yükledi