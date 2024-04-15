Başkan Palancıoğlu, personeli ile bayramlaştı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, bayram sonrası ilk mesai gününde İnecik, Yeniköy Park ve Bahçeler Şantiyesi ve belediye hizmet binalarında görevli belediye personeli ile bayramlaştı.

Başkan Palancıoğlu, personeli ile bayramlaştı
Kayseri GündemEditör

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, bayram sonrası ilk mesai gününde İnecik, Yeniköy Park ve Bahçeler Şantiyesi ve belediye hizmet binalarında görevli belediye personeli ile bayramlaştı.

Bayram öncesi ve bayram süresince çalışarak Melikgazi halkına huzurlu bir bayram yaşatan personele teşekkür ederek konuşmasına başlayan Başkan Palancıoğlu; "Başkan yardımcıları ve birim müdürlerimiz ile birlikte ilk olarak İnecik ve Yeniköy Tesislerindeki işçilerimizle, daha sonra hizmet binamızda çalışan personelimiz ile bayramlaştık. 5 yıllık hizmet dönemimizde memur, işçi tüm personelimiz ile dayanışma ve kaynaşma içerisinde çalıştık. Ekip ruhuyla yaptığımız çalışmalar ile hep birlikte Melikgazi’ye rekor hizmetler kazandırdık, ilçemizi daha iyi bir konuma getirdik. Belediyemiz halk için varsa, belediye personelimizde de halka en iyi şekilde hizmet etmek için vardır. Yeni dönemde de tüm mesai arkadaşlarımla birlikte güzel ilçemiz için çalışmaya devam edeceğiz. Belediye olarak bizden hizmet bekleyen herkese ulaşmamız gerekiyor. Bu hizmetleri halka ulaştırmamıza aracı olan tüm mesai arkadaşlarıma emekleri ve özverili çalışmaları için teşekkür ederim. Kıymetli personelimizin geçmiş Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler geçirmelerini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Palancıoğlu, personeli ile bayramlaştı
Başkan Palancıoğlu, personeli ile bayramlaştı
Başkan Palancıoğlu, personeli ile bayramlaştı
Başkan Palancıoğlu, personeli ile bayramlaştı
Başkan Palancıoğlu, personeli ile bayramlaştı
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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