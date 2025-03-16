Başkan Sarıkaya'dan Uyarı: 'Mobilyada Oto Boyası Kullanılmaz, Su Bazlı Boya Şart'

Sarıkaya, Paris İklim Anlaşması çerçevesinde Avrupa Birliği’nin tiner içerikli boyaları kabul etmeyeceğini hatırlatarak, su bazlı boyanın önemine dikkat çekti.

"Sağlıklı ve Çevre Dostu Çözümler Gerekli"

Sarıkaya, "Mobilyada oto boyası kullanılır mı? Kesinlikle sağlıklı bir yönü yok. Mobilyada su bazlı boya kullanılmalı," diyerek, sektörün çevre dostu ve sağlıklı çözümlere yönelmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, su bazlı boyanın maliyetinin solvent bazlı boyaya göre %25 daha yüksek olduğunu ancak uzun vadede çevre ve sağlık açısından daha doğru bir tercih olduğunu belirtti.

Yeni Sistemler ve Projeler

Elle boyama yerine bant sisteminde makinelerle boyama yapan bir tesis kurduklarını belirten Sarıkaya, bu sistemin projeli işlerde kullanıldığını ve sektöre yenilikçi çözümler sunduğunu dile getirdi.