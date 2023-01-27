Başkan Yalçın: 'Kayseri mobilya sektöründeki gücünü bir kez daha ortaya koydu'

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetimi, Avrupa'nın en büyük mobilya fuarı olan İstanbul Mobilya Fuarı 2023'e katılan Kayseri OSB ve Kayserili mobilya üreticilerini ziyaret etti. Yaptıkları ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, 'Kayseri mobilya sektöründeki gücünü bir kez daha ortaya koydu' dedi.

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  • 27.01.2023 12:00
  • Güncelleme: 27.01.2023 15:45
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Başkan Yalçın: 'Kayseri mobilya sektöründeki gücünü bir kez daha ortaya koydu'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetimi, Avrupa’nın en büyük mobilya fuarı olan İstanbul Mobilya Fuarı 2023’e katılan Kayseri OSB ve Kayserili mobilya üreticilerini ziyaret etti. Yaptıkları ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, “Kayseri mobilya sektöründeki gücünü bir kez daha ortaya koydu” dedi.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Baktır ve Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Yusuf Sarıalp’ten oluşan Kayseri OSB heyeti, İstanbul Mobilya Fuarı’nda Kayseri’yi temsil eden 180’i aşkın firmayı tek tek ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, “Kayseri OSB yönetimi olarak, dünyanın sayılı mobilya fuarlarından biri olan İstanbul Mobilya Fuarı 2023’e katılan başta Kayseri OSB’deki mobilya üreticilerimiz olmak üzere, Kayseri’den katılan tüm firmalara hayırlı olsun temennisinde bulunduk. Kayseri, mobilya konusunda elde ettiği başarısını ve sektöre vurduğu damgasını bir kez daha bu fuar aracılığı ile tüm dünyaya ispatladı. Bu başarıda pay sahibi olan tüm firmalarımızı kutluyorum” şeklinde konuştu.

Kayseri’nin mobilya üretimi konusunda Türkiye’de ilk sırada yer aldığını hatırlatan Başkan Yalçın, “Büyük çoğunluğu Kayseri OSB’de yerleşik olan şehrimizdeki 400’ü aşkın Kayserili firmamızın mobilya sektöründeki gücüne ve ürünleriyle mobilya imalatında ilk sırayı kimseye kaptırmayacağımıza bir kez daha İstanbul Mobilya Fuarı’nda gözlerimizle şahit olduk. Kayseri mobilya sektöründeki gücünü bir kez daha ortaya koydu. Kayseri’nin mobilya sektöründe lokomotif güç olması 2023 yılında ihracatta yeni rekorları kıracağımızın da göstergesidir” diye konuştu.

Başkan Yalçın değerlendirmesinde, fuara katılım sağlayan tüm Kayseri firmalarına başarı dileyerek, Türkiye’nin üretim, istihdam ve ihracatına sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.

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İHA

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