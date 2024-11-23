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  • Başkan Yalçın: 'Öğretmenlik ayrıcalıklı bir meslektir'

Başkan Yalçın: 'Öğretmenlik ayrıcalıklı bir meslektir'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Yalçın: 'Öğretmenlik ayrıcalıklı bir meslektir'
Kayseri GündemEditör

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında öğretmenliğin ayrıcalıklı bir meslek olduğunun altını çizen Başkan Yalçın; cumhuriyetin ikinci 100 yılında görev yapmanın da ayrı bir gurur ve mutluluk kaynağı olduğuna dikkat çekti. Başkan Yalçın mesajında öğretmenlerin, insanlara yol gösteren birer rehber olduğunu vurgulayarak, “Öğretmenlik ayrıcalıklı bir meslektir. Bu mesleğe sahip olanların emeklerine, çaba ve gayretlerine karşılık biz ne yapsak azdır. Bu nedenle her gün öğretmenler günü olsa bile öğretmenlerimizin hakkını yerine getirmiş olamayız. 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Ahirete göçenlere rahmet, hayatta olanlara sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Cumhuriyetimizin ikinci 100 yılını yaşadığımız şu dönemde bu kutsal görevi yerine getirerek hepimize rol model olan öğretmenlerimize sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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