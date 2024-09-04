Başkan Yalçın: '520 ailenin duasını alacaksınız'

Talas Belediye Başkanı Mustaf Yalçın: "520 ailenin oluşturduğu bir arsa var, köşesinde de küçük bir arsayı tamamlamak için devlet ve belediye ortaklığında bir arsa var. Büyük arsayı tamamlamak için istediğimiz Milli Emlak Müdürlüğü, burayı 'ticari alan yaparsan veririm' diyor. Yani devlet böyle istiyor. Yarısı da zaten belediyenin. 520 ailenin mirasçısıyla beraber çözümüne dokunuş yapacakken bizi, meclisi, Milli Emlak'ı başka şeylerle itham etmek nereden çıktı. 7 yıldır yapılmayan bir şeyi bir dokunuşla yaparak 520 hanenin duasını alacaksınız” dedi.