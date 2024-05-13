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  • Başkan Yalçın'dan Anneler Gününde anlamlı ziyaretler

Başkan Yalçın'dan Anneler Gününde anlamlı ziyaretler

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Anneler Günü münasebetiyle Talas'ın en yaşlısı Hayriye Hisar'ı ve şehit annesi Özlem Eraslan'ı ziyaret ederek Talas halkı adına günlerini kutladı.

Başkan Yalçın'dan Anneler Gününde anlamlı ziyaretler
Kayseri GündemEditör

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Anneler Günü münasebetiyle Talas’ın en yaşlısı Hayriye Hisar’ı ve şehit annesi Özlem Eraslan’ı ziyaret ederek Talas halkı adına günlerini kutladı.

Reşadiye’de yaşayan 101 yaşındaki Hayriye anneyi evinde ziyaret ederek elini öpen ve duasını alan Başkan Yalçın, “Anneler günü vesilesiyle ilçemizde yaşayan büyüklerimizi ziyaret edip günlerini kutluyoruz. Talaşımızın en yaşlısı Hayriye Hisar annemiz, sağ olsunlar bizleri kabul etti. Elini öptük, duasını aldık” dedi.

Asırlık çınar Hayriye Hisar da Başkan Yalçın’a teşekkür ederek, “Allah ayaklarınıza sağlık versin, iyi günler göstersin. Allah razı olsun sizden, beni çok mutlu ettiniz” dedi.

Gençlik yıllarında yaşadığı zorlukları dile getiren Hayriye Hisar, ‘Kıtlık gördük, Alman harbini gördük. 2. Dünya savaşının zorluklarını hissettik. Annem babam bizlere bakmak için çok eziyet çekti. Şimdiki günümüze çok şükürler olsun” diye konuştu.

“ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜNE ÇOK AĞLADIK”

Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümüyle ilgili anısını paylaşan Hayriye Hisar, “Atatürk ölmüş diye herkes ağlıyor, ben de acınıyorum. Annemler, babamlar, ‘O bizim babamız’ diye ağlıyorlar. Benden büyük bir arkadaşım vardı ‘Atatürk’e türkü yakılmış, sana okuyayım’ dedi. Yani o zamanlar Atatürk öldü diye biliyorum ama kendisini göremedim. O zaman anladım büyüklüğünü” şeklinde yaşadıklarını aktardı.

ŞEHİT ANNESİNİ DE UNUTMADI

Başkan Yalçın daha sonra da şehit annesi Özlem Eraslan’ın ziyaret ederek Anneler Gününü kutladı. 2018 yılında uğradığı bombalı saldırıda yaralan ve uzun süre gördüğü tedavinin ardından 29 Temmuz 2023 tarihinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İsmet Eraslan’ın Talas Mevlana Mahallesinde yaşayan annesini ziyaret eden Başkan Yalçın, hem üzüntülerini paylaştı hem de anneler gününü kutladı.

Başkan Yalçın burada “Özlem Eraslan hanımefendinin şahsında başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin gününü kutluyorum” dedi.

Başkan Yalçın'dan Anneler Gününde anlamlı ziyaretler
Başkan Yalçın'dan Anneler Gününde anlamlı ziyaretler
Başkan Yalçın'dan Anneler Gününde anlamlı ziyaretler
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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