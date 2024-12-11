BBP Genel Başkanı Destici, 'Asgari ücret enflasyona göre belirlenmeli'

Bir dizi temasta bulunmak maksadıyla Kayseri’ye gelen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Binasında basın açıklamasında bulundu. Vergi sistemine düzenlenme getirilmesi gerektiğini ifade eden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, “Nedir adil bir vergi sistemi? Çok kazanandan çok az kazanandan az, kazanmayandan vergi alınmazsa adil vergi sistemi olur. Toplanan vergi de bu esasa göre dağıtılmalıdır. Zaten kendi şahsi geliri çok olana devletin bir şey vermesi gerekmez. Konutlarda kullanılan doğalgaz ve elektriğinin devlet yüzde 70 sübvanse ediyor. Biz dedik ki, Devlet fakirinkini ödesin. Geliri düşük olanınkini ödesin. Ama geliri belli bir rakamın üstünde olanların, aylık geliri yüz binin üzerinde olanın doğal gaz faturasının yüzde yetmişinin ya da elektrik faturasının yüzde yetmişini devlet niye ödesin? Biz de isteriz asgari ücret 40-50 bin TL olsun ama bir de gerçekler var asgari ücrete enflasyona göre ayarlayıp ona göre zam yapılmalıdır. Asgari ücretin yılda 2 kere belirlenmesi gerekiyor ta ki enflasyon yüzde 10’un altına düşüne kadar. Emekliye, asgari ücrete zam yaparsak enflasyon artar diyorlar ya bence bu doğru değil enflasyonu piyasayı kontrol ederseniz durdurursunuz” şeklinde konuştu.

Suriye’de yaşanan son gelişmelerde Türkiye’nin de dahil olması gerektiğini ifade eden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, “Biliyorsunuz Suriye hemen sınır komşumuz evimizin içi sayılır tabii ki oradaki gelişmeler bizi direkt ve çok yakından ilgilendiriyor. Birincisi göçmenler, bizdeki sığınmacılar onların güvenli dönüşlerin sağlanması için ikincisi Amerikan desteğiyle PKK, PYD, YPG terör örgütünün orada bölge işgal etmesi onlara da bir özerk bölge verilmesi bunu asla Türkiye kabul edemez. Üçüncüsü de oradaki Türkmen kapasitesi Türkmen varlığı Türkiye için bunlar hayati önem taşımaktadır. Yani bizim sadece 10 yılımızı 20 yılımızı değil 100 yılımızı da Suriye'deki gelişmeler belirleyecektir. Burada kararlı durmak gerekiyor. Bakın İsrail ne yapıyor İsrail Gazze'yi yerle bir etti yetmedi Lübnan'ı Hizbullahı bitirdi Şimdi Suriye'ye girdi. Biz neyi bekliyoruz. Biz niye girmiyoruz. Bizim de orada olmamız lazım kim ne diyecek bize bu saatten sonra eğer birisine bir şey diyecekler ise İsrail’e desinler. Türkiye hiç beklememeli ve bizzat 30 kilometre derinliğinin tamamını garanti altına alınmalıdır” ifadelerinde bulundu.