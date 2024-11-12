Bel ve boyun fıtığına ameliyatsız çözüm

Algoloji Klinik Sorumlusu Prof. Dr. Cevdet Düger, radyofrekans yöntemi ile yapılan ameliyatsız bel ve boyun fıtığı tedavisi hakkında bilgiler verdi.

Sivas Medicana Hastanesi Algoloji Klinik Sorumlusu Prof. Dr. Cevdet Düger, bel fıtığının cerrahi dışı tedavisinde en sık uygulanan yöntemlerinden birisi radyofrekans tedavisi olduğunu söyledi. Bu tedavi yöntemi hastalara büyük konforun yanı sıra hızlı iyileşme imkânı sunuyor. Ağrı konusunda hekime başvuran kişilerin en çok bel, boyun, baş, sırt, eklem diz kireçlenmelerine bağlı ağrılar ve yine son dönem kanser hastalarının olduğunu belirten Düger, “Bu şiddetli ağrılarını gidermek için gelen hastalara kullandığımız radyofrekans yöntemi bu rahatsızlıkların tedavisindeki en uygun yöntemlerden birisi. Bu nokta atış yöntem yaklaşık 45 dakika süren ve ameliyathanede uyguladığımız bir işlem. Ardından hastayı 1 saatte gözleyip ardından taburcu ettiğimiz bir yöntem, hastanın konforunu arttıran işlem sonrasında hastayı rahatlatan bir yöntem. Hasta çok şiddetli ağrılarla kıvranırken bize gelip daha sonra rahatlayarak buradan çıkmakta” ifadelerini kullandı.

İlaç tedavisi ile radyofrekans yöntemi destekleniyor

Gerçekleştirdiği tedavinin ağrılar için yüksek başarı oranı olduğunu kaydeden Dr. Düger, “Bel fıtıklarında fıtığın kendisinde tedavi ediyoruz, bel ağrılarına sebep olan etkenleri ortadan kaldırıyoruz veya boyun ağrılarına sebep olan etkenleri ortadan kaldırıyoruz bu şekilde ağrılı hastaları tedavi ediyoruz. Tedavi yöntemlerimizi ilaç tedavisi ve girişimsel tedavi olarak ikiye ayırabiliriz. Bu süreçte ilaç tedavisini daha çok girişimsel tedavilerin yanına yardımcı tedavi olarak kullanıyoruz” dedi.

Kanser hastaları içinde kullanılabiliyor

Kanser hastalarının yaşadığı ağrıları azaltmada bu tedavinin önemli bir rolü olduğunu ifade eden Düger, “Öncelikle kanser hastalarımızda medikal tedavi yani ilaç tedavisi uygulamaktayız. İlaç tedavisi olarak da basamak tedavisini uyguluyoruz onlarda düşük ağrıkesicilerden ilerleyen dönemlerde daha kuvvetli ağrıkesicilere kadar gidiyoruz yani morfin tarzı ağrıkesicilere kadar kullandığımı oluyor. Bunlarda yine girişimsel yöntemleri de kombine etmekteyiz. Bu girişimsel yöntemler örneğin epidural anestezi dediğimiz yöntemi kullanıyoruz kanser hastalarında epidural anesteziyle aylarca hastalarımızın uygulayarak ağrılarını rahatlatabiliyoruz” dedi.