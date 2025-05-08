Bellona satıldı: Kayserililere Yâr Olmadı, Bakın Kime Gitti?
TMSF'nin satışa çıkardığı Bellona Mobilya'yı ihale sonucu 8,1 milyar TL'ye, bayilerin kurduğu şirket satın aldı.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), geçtiğimiz ay Bellona Mobilya'nın tamamının 7 milyar TL muhammen bedelle satışa çıkarmıştı. 6 Nisan'da düzenlenen ihalede şirketin yeni sahipleri belli oldu. 2016 yılında TMSF yönetimine geçen Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Bellona bayilerinin ortaklaşa kurdukları Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 8 milyar 100 milyon TL’ye satın alındı.