  • Haberler
  • Gündem
  • Bellona satıldı: Kayserililere Yâr Olmadı, Bakın Kime Gitti?

Bellona satıldı: Kayserililere Yâr Olmadı, Bakın Kime Gitti?

TMSF'nin satışa çıkardığı Bellona Mobilya'yı ihale sonucu 8,1 milyar TL'ye, bayilerin kurduğu şirket satın aldı.

Bellona satıldı: Kayserililere Yâr Olmadı, Bakın Kime Gitti?

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), geçtiğimiz ay Bellona Mobilya'nın tamamının 7 milyar TL muhammen bedelle satışa çıkarmıştı. 6 Nisan'da düzenlenen ihalede şirketin yeni sahipleri belli oldu. 2016 yılında TMSF yönetimine geçen Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Bellona bayilerinin ortaklaşa kurdukları Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 8 milyar 100 milyon TL’ye satın alındı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Başkan Büyükkılıç, '1 sene sonra Kayseri'mizden Hürjet'in uçacağını göreceksiniz'
Başkan Büyükkılıç, “1 sene sonra Kayseri’mizden Hürjet’in uçacağını göreceksiniz”
Başkan Arıkan: 'Emeklinin ahını değil, duasını alın'
Başkan Arıkan: 'Emeklinin ahını değil, duasını alın'
Gurbetçi hayırseverin engelli vatandaşlara akülü araç dağıtımı gerçekleşti
Gurbetçi hayırseverin engelli vatandaşlara akülü araç dağıtımı gerçekleşti
Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndan Böcek Oteli Projes
Özel Eğitim Uygulama Okulu’ndan Böcek Oteli Projes
Başkan Büyükkılıç: 'Trafikte uyduğumuz her kural, bir hayat demektir'
Başkan Büyükkılıç: 'Trafikte uyduğumuz her kural, bir hayat demektir'
Kayseri'de Hüsn-i Hat Sanatına İlgi Artıyor: 160 Eserle Sergi Açıldı
Kayseri’de Hüsn-i Hat Sanatına İlgi Artıyor: 160 Eserle Sergi Açıldı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!