- Haberler
- Gündem
- Talas'ta öğrenciler kan bağışı için yarıştı: Cemilbaba Ortaokulu 83 bağışla birinci oldu
Talas'ta öğrenciler kan bağışı için yarıştı: Cemilbaba Ortaokulu 83 bağışla birinci oldu
'Talas Okulları İyilikte Yarışıyor Kan Bağışı Kampanyası'nda Cemilbaba Ortaokulu 83 kan bağışı ile birinci oldu.
‘Talas Okulları İyilikte Yarışıyor Kan Bağışı Kampanyası’ düzenlendi. Bu kapsamda öğrenciler ailelerine kan bağışı önemi hakkında bilgiler verip, bağış konusunda ikna etti. Cemilbaba Ortaokulu ise 83 kan bağışı ile birinci oldu.