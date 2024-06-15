Besiciler Başkan Yalçın'a teşekkür etti: 'Bu konfor İstanbul'da yok'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; belediye olarak Reşadiye Mahallesi’ndeki eski stat yerinde yapılan kurban satış ve kesim alanında besiciler ve vatandaşlarla görüştü. Alanda A’dan Z’ye yapılan hizmetten büyük memnuniyet duyan besiciler Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

Başkan Yalçın; içerisinde hijyenik şartlarda büyükbaş ve küçükbaş için oluşturulan kesim bölümlerinden güneşliğe, çit ve otlaklardan su, lavabo ve mescid gibi sosyal donatılara kadar her şeyin düşünüldüğü Talas Belediyesi Reşadiye Kurban Pazarında incelemelerde bulundu. Bayram hareketliliğin yoğun yaşandığı Reşadiye Kurban Pazarı’nda vatandaşlar ve besicilerin büyük ilgisiyle karşılanan Başkan Yalçın’a teşekkür üstüne teşekkür gelirken renkli görüntüler de yaşandı. Pazarda kurbanlık satan bir besici, “Bu hayvancılık konforu İstanbul’da yok. Talas nere, İstanbul nere? Hele buradaki bu tesisler büyük nimet.” derken, bir başka satıcı ise, “Her şey için çok teşekkür ediyorum. Biz senden çok memnunuz. Allah da senden razı olsun” diye konuştu.

Satış alanına yeni geldiğini belirten başka bir üretici ise; "Ne İstanbul’da var böyle bir şey, ne de başka şehirde. Vallahi örnek şehir yaptın ellerine sağlık.” ifadelerini kullanırken, alanda bu yıl ilk kez satış yaptığını dile getiren bir başka satıcı da, “Belediye olarak bu kurbanlığa verdiğiniz hizmetten dolayı kendi adıma teşekkür ediyorum. Ankara’da görmedim. Buraya geldiğimde görünce şok oldum. Hatta başkan yardımcımıza özellikle giderek teşekkür ettim. Her başkan böyle bir hizmet vermiyor.” şeklinde konuştu. Kurbanlık satıcılarının görüşlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yalçın da; "Herkes işini iyi yapsın, iyi iş yapsın. Belediyeci belediyeciliği iyi yapsın, besici besiciliğini iyi yapsın. Biz böyle bakıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.