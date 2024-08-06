Beton mikseri devrildi: Şoför hayatını kaybetti

Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri devrildi. Araçta sıkışan sürücü Ü.Ö. hayatını kaybetti. 

Beton mikseri devrildi: Şoför hayatını kaybetti

Kaza Kayseri’nin Melikgazi İlçesi Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde üzerinde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Ü.Ö.’nün kullandığı beton mikseri devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler araçta sıkışan Ü.Ö.’nün hayatını kaybettiğini belirlerken polis kaza bölgesinde güvenlik önlemleri aldı.

Öte yandan Ü.Ö.’nün cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı.

1ha

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