  • Haberler
  • Asayiş
  • Bıçakla gasp yapan şüpheliler 85 saatlik kamera kaydı incelenerek yakalandı

Bıçakla gasp yapan şüpheliler 85 saatlik kamera kaydı incelenerek yakalandı

Kayseri'de bir kişiyi bıçakla tehdit ederek parasını gasp eden 3 kişi, polis ekiplerinin 85 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini incelemesi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Bıçakla gasp yapan şüpheliler 85 saatlik kamera kaydı incelenerek yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de bir kişiyi bıçakla tehdit ederek parasını gasp eden 3 kişi, polis ekiplerinin 85 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini incelemesi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bıçakla bir kişiyi tehdit ederek parasını gasp efen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 85 saatlik güvenlik kamera görüntüsünü inceleyen ekipler, olayı A.B.A. (21), B.A. (23) ve E.E.’nin (26) gerçekleştirdiğini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Atatürk, Kayseri'de törenle anıldı
Atatürk, Kayseri'de törenle anıldı
Narko - Asayiş Uygulaması'nda her yer didik didik arandı
Narko - Asayiş Uygulaması'nda her yer didik didik arandı
İşyerini kurşunlayanlar kıskıvrak yakalandı
İşyerini kurşunlayanlar kıskıvrak yakalandı
Kayseri'de şok uygulamalar hız kesmeden devam ediyor
Kayseri'de şok uygulamalar hız kesmeden devam ediyor
Gelenek bozulmadı: Erkek çocuklarına en çok O'nun adı verildi
Gelenek bozulmadı: Erkek çocuklarına en çok O'nun adı verildi
Osmanlı ve Selçuklu Evi müdavimlerine Talas turu
Osmanlı ve Selçuklu Evi müdavimlerine Talas turu