Bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

İldem'de meydana gelen olayda göğsünden bıçakla ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi Hakan Türk Caddesi Seksenler Parkı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre H.B. ile M.A.M.(18) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. H.B. üzerinde taşıdığı bıçakla M.A.M.’ı göğsünden yaraladı. 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı öğrenilen genç, ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayda kullanılan bıçağı bulurken olayın şüphelisi H.B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber Merkezi

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