Bilek güreşinde Kayseri'ye 10 madalya

Samsun’da düzenlenen Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası’ndan 5 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya ile dönen Kayseri Bölgesi Bilek Güreşi Sporcuları İl Temsilcisi Adem Karakaş, Antrenörleri Meral Taştan ve Abdurrahman Gürpınar ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı ziyaret etti.

Bilek Güreşi Milli Takım ve Avrupa Seçmeleri Türkiye Şampiyonası Samsun’da düzenlendi. Şampiyonada Kayseri’yi temsil eden sporculardan, Muhammed Arda Çetin sağ kol ve sol kol 1., Ahmet Akif Yolcu sol kol 2., Ahmet Yılmaz sol kol 3., Enes Yazgan sağ kol 3., Yağmur Üstün sağ kol 1., sol kol 3., Sena Yalçınkaya sol kol 1. ve Zehra Kürkçü sol kol 1., sağ kol da 2. olarak büyük bir başarıya imza attı.

Şampiyonadan derecelerle dönen sporcuları makamında ağırlayan Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Bilek Güreşi branşı ilimizde son yıllarda çok büyük bir gelişme kat etti ve bu gelişme ile birlikte başarılarda gelmeye devam ediyor. Sporcularımızın elde ettiği başarılardan dolayı oldukça gurur duyuyoruz bizlerde ilin spor yöneticileri olarak Bilek Güreşi branşına desteğimizi sürdüreceğiz. Başarılarınızdan dolayı siz değerli sporcularımızı, antrenörlerimizi ve il temsilcimizi tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.