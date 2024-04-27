Bilgi yarışmasını 'Melikgazi Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi' kazandı

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Bilgi ve Kültür Yarışması’nı Melikgazi Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kazandı.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Bilgi ve Kültür Yarışması’na ilk etapta 37 okul katıldı. 37 meslek lisesi arasından finale kalan 8 okul bugün final müsabakasına çıktı. Meslek liselerin kıyasıya yarıştığı bilgi yarışmasında, Melikgazi Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci oldu. Melikgazi Kayseri Kadı Burhanettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci olarak tamamladığı yarışta, İncesu Bekir Yazgan Yaşar Çisal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü oldu.