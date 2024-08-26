Bir ayda 4 kurt saldırısı tedirgin etti
Kırşehir'in Boztepe ilçesinde mandıraya dadanan kurtlar insanları tedirgin etti.
Kırşehir’in Boztepe ilçesinde mandıraya dadanan kurtlar insanları tedirgin etti.
İlçeye bağlı Körpınar Köyü’nde bulunan mandıraya bir ay içerisinde 4 defa kurt saldırısı gerçekleşti. Son vakada bir mandıraya giren kurt hayvanlara saldırdı. Hayvanlar saldıran kurtların görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı. Çiftçi ve bölgede yaşayan köylüler, endişe içerisine düşerken son saldırıda da 4 hayvan da telef oldu.
Hayvanların kurtlardan kaçışları ve kurtların çıkışları da güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.