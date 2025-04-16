Bir grup CHP'li Kayseri'den Yozgat'a yürüyüş başlattı

Yürüyüş öncesi CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin ve CHP İl Gençlik Kolları Cumhuriyet Meydanı’nda bir basın açıklaması yaptı. Kayseri çıkışında konuşan CHP Kayseri İl Başkan Yardımcısı Niyazi Ünalmış: “CHP Kayseri Gençlik Kolları olarak başlatılan Ekrem İmamoğlu için adalet yürüyüşüne biz de il başkan yardımcısı olarak, CHP Kocasının İlçe Başkanı Barış Özdemir ile birlikte Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndan yola çıktık. Bu İmamoğlu için bir adalet yürüyüşü olmaktan öte, Kayseri halkının, Kayserilerin ve Cumhuriyet Halk Partilerinin adayını yanında, sandığını önünde isteme çağrısıdır. Biz bu doğrultuda, bu kapsamda, Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Örgütleri olarak hep birlikte Cumhuriyet Meydanı'ndan başladığımız yürüyüşü, buradaki temsili arkadaşlarla birlikte Yozgat'a kadar devam ettireceğiz. Ayın 19'unda Yozgat'ta, İl Meydanı'nda bir mitingimiz olacak. Biz bu mitinge katılım sağlayacağız. Dediğim gibi bu temsili bir yürüyüş, Kayseri halkını temsilen biz yürüyoruz. Ama bizim için önemli olan bir husus daha var. Ekrem İmamoğlu biliyorsunuz hukuksuz yere cezaevinde. Biz bu cezaevine Kayseri'den bir haykırış, bir başkaldırı çağrısı yapmak için bu yürüyüşü yapıyoruz. Bazı eylemler sonuç değiştirmek için yapılır. Biz elbette sonucu değiştireceğimize inanıyoruz. Ama sonuç değişmese bile biz tarihe not düşüyoruz. Genç arkadaşlarımızla birlikte Yozgat'a yürüyoruz. Bugün de şimdi Kayseri'nin çıkışına geldik” ifadelerini kullandı.