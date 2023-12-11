Bir yılda 4 ilçe doğalgaz ile buluştu, 2 ilçede çalışmalar başladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; 2022 yılı Aralık ayında Sarıoğlan ve Akkışla’yı, 5 Aralık 2023’te Felahiye ve Özvatan’ı doğalgaz ile buluştururken, Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde de doğalgaz çalışmaları için ilk adımı attı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, son 1 yılda Kayseri’de 16 ilçenin doğalgaz bulunmayan 6 ilçesi olan Sarıoğlan, Akkışla, Felahiye, Özvatan, Sarız ve Pınarbaşı ilçelerinin de doğalgaza kavuşması için yoğun gayret gösterdi. Bu çerçevede Sarıoğlan ve Akkışla ilçeleri 31 Aralık 2022 tarihinde doğalgaza kavuşurken, 5 Aralık 2023 tarihinde de Felahiye ve Özvatan ilçeleri doğalgaz ile buluşarak, ilk doğal gaz meşaleleri yandı. Başkan Büyükkılıç, 10 Aralık 2023 tarihinde ise Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde de doğalgazın ilk adımı olan ‘Doğal gaz Altyapı Çalışması Başlangıç Töreni’ne katılırken, bir yıl içerisinde bu iki ilçeye de doğalgaz verilmesiyle kent genelinde doğal gazı bulunmayan ilçe kalmayacak. Tüm ilçelere çevreci yakıt olan doğalgazı kazandırmak için gayret ettiklerini söyleyen Başkan Büyükkılıç; "Temiz ve çevreci yakıt olan doğalgazı, devletimiz, hükümetimiz tüm vatandaşlarımıza ulaştırmak için mücadele ediyor. Bizler de bu kaygı ile şehrimizdeki tüm ilçelerimize doğalgazın gelmesini sağlayacak gayretin içerisinde yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Büyükkılıç, etap etap tüm ilçelere doğalgazı getirdiklerini ifade ederek; “16 ilçemizin hiçbirisini birbirinden ayırmıyor, ayrıştırmıyor, bağrımıza basıyoruz. Günün imkanlarına uygun yaşam standartlarını yükseltmek adına, vatandaşların beklentisi olan doğal gaz konusundaki çalışmalar için özveri ve gayretle yoğun bir mesai harcadık. Hamdolsun etap etap gerçekleşen çalışmalar çerçevesinde tüm ilçelerimizi doğalgaz ile buluşturuyoruz” diye konuştu. 2022 yılında Sarıoğlan ve Akkışla’yı, 2023 yılında Felahiye ve Özvatan’ı doğalgaz ile buluştururken, 2024’te ise Sarız ve Pınarbaşı ilçelerinde doğalgaz ateşini yakacaklarını vurgulayan Büyükkılıç; “Bu sayede Pınarbaşı ilçemize 110 kilometrelik hat yapıp, 9 mahalleye doğal gaz getireceğiz. İlk aşamada 1800 vatandaşı doğalgaz ile buluşturmayı hedefliyoruz. Sarız’da ise 70 kilometrelik doğalgaz dağıtım hattını çekip, 6 mahalleye, ilk etapta 900 haneyi doğal gaza kavuşturacağız” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi’nin de ortağı olduğu Kayserigaz, 5 yıldır Kayseri’de 2 bin kilometreden fazla hat yapıp, 650 binden fazla aboneye hizmet vererek, vatandaşlara keyifli, konforlu, ekonomik, güvenli doğal gaz sunuyor.