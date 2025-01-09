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Birleşik Kafkasya Derneği Kadın Kolları'ndan, Başkan Cemil Görücü'ye plaket

Birleşik Kafkasya Derneği Başkanı Cemil Görücü, Kadın Kolları Başkanlığı, üyeleri ve hanımlar tarafından kendisine verilen plaketi büyük bir anlam taşıdığını belirtti. Görücü, üç dönem altı yıl boyunca birlikte çalıştığı en çalışkan ekibin her zaman Kadın Kolları olduğunu vurguladı.

Birleşik Kafkasya Derneği Kadın Kolları'ndan, Başkan Cemil Görücü'ye plaket

Başkan Görücü, açıklamasında, "Şimdiye kadar derneğe katkı sağlayan tüm Kadın Kolları Başkanlarına, yönetim kurulu üyelerine ve hanım kardeşlerime emeklerinden dolayı teşekkür ederim," ifadelerini kullandı.

Bu anlamlı plaket, Cemil Görücü'nün Kadın Kolları ile olan iş birliğini ve onların çalışmalarına verdiği değeri bir kez daha gözler önüne serdi.

Haber Merkezi

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