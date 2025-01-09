Birleşik Kafkasya Derneği Kadın Kolları'ndan, Başkan Cemil Görücü'ye plaket

Başkan Görücü, açıklamasında, "Şimdiye kadar derneğe katkı sağlayan tüm Kadın Kolları Başkanlarına, yönetim kurulu üyelerine ve hanım kardeşlerime emeklerinden dolayı teşekkür ederim," ifadelerini kullandı.

Bu anlamlı plaket, Cemil Görücü'nün Kadın Kolları ile olan iş birliğini ve onların çalışmalarına verdiği değeri bir kez daha gözler önüne serdi.