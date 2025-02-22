Sahte deterjan ve parfüm üreten iki kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, bir şüpheli kişinin kiralamış olduğu depoda sahte temizlik malzemesi üreterek Kayseri’de piyasaya sürdüğü bilgisi alınması üzerine harekete geçti. Ekiplerce adrese yapılan operasyonda H.K. (36) ve M.A. (36) isimli kişiler yakalandı. Yapılan aramalarda 13 bin 12 kg sahte deterjan ve bin 290 kg sahte oda parfümü ele geçirildi. Yakalanan şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı.