Bu kurbanda da manzara değişmedi

Bayram namazı sonrası vatandaşlar kurban ibadetini yerine getirmek için kurbanlıklarının başına gitti. Kurban kesilmesi sırasında çeşitli nedenlerle onlarca kişi yaralandı. El, ayak kesilmesi ya da ezilme şikayetiyle sabahın ilk saatlerinden itibaren yaralananlar hastaneye gelerek tedavi oldu. Yaralıların birçoğu ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

Bazı yaralılar da nasıl yaralandığını kendilerini görüntüleyen gazetecilere anlattı.