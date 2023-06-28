Bu kurbanda da manzara değişmedi
Manzara bu bayramda da değişmedi. Sabahın ilk saatlerinden itibaren kurban keserken yaralananlar hastaneye taşındı.
- 28.06.2023 12:22
- Güncelleme: 28.06.2023 12:22
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Bayram namazı sonrası vatandaşlar kurban ibadetini yerine getirmek için kurbanlıklarının başına gitti. Kurban kesilmesi sırasında çeşitli nedenlerle onlarca kişi yaralandı. El, ayak kesilmesi ya da ezilme şikayetiyle sabahın ilk saatlerinden itibaren yaralananlar hastaneye gelerek tedavi oldu. Yaralıların birçoğu ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi.
Bazı yaralılar da nasıl yaralandığını kendilerini görüntüleyen gazetecilere anlattı.
1ha
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