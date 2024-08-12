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Bu Meclis'te Başkanı eleştirmek serbest: Başkan Arı'dan eleştiri meclisine davet

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı 16 Ağustos 2024 Cuma akşamı düzenleyecekleri 'Eleştiri Meclisi' programına şehirdeki tüm siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile mahalle muhtarları ve vatandaşları davet etti.

Bu Meclis'te Başkanı eleştirmek serbest: Başkan Arı'dan eleştiri meclisine davet
Kayseri GündemEditör

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı; 16 Ağustos 2024 Cuma akşamı düzenleyecekleri ‘Eleştiri Meclisi’ programına şehirdeki tüm siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile mahalle muhtarları ve vatandaşları davet etti.

Belediye Başkanı Rasim Arı; 16 Ağustos Cuma akşamı Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek ‘Eleştiri Meclisi’ programında vatandaşların eleştiri ve önerilerini dinleyecek. "Ortak akıl ve istişare anlayışıyla hemşehrilerimizle buluşmaya, öneri ve eleştirilerini dinleyerek çözüm odaklı hizmetler üretmeye çalışıyoruz” diyen Başkan Arı, saat 19.00’da başlayacak olan programa tüm hemşehrilerini davet etti. Arı; "Bütün siyasi partilerimizin temsilcileri, 22 mahallemizin muhtarları, ‘şehrimiz adına sözümüz var’ diyen STK temsilcileri, değerli hemşehrilerim; siz bizim görmeyen gözümüz, duymayan kulağımızsınız. Hata ve eksiklerimizin sıkıntısını yaşayanlarımızsınız. Lütfen şehrimiz ve belediyemizle alakalı eksiklikleri beraber istişare edelim. Şehrimizin derdi ile dertlenen tüm hemşehrilerimi bekliyorum.” dedi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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