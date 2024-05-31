Başkan Feyzullah Keskin: 'Bir insanla fiziki özelliğinden ötürü dalga geçmek gibi bir terbiyesizliği CHP asla yapamaz'

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı’nca Pınarbaşı seçimlerine yönelik basın açıklaması düzenlendi. İl Başkanı Feyzullah Keskin’in de katılım sağladığı toplantıya il başkan yardımcıları, ilçe başkanları, kadın kolları ve gençlik kolları temsilcileri de katıldı.

Başkan Büyükkılıç’ın 5 yıllık görev süreci içerisinde Pınarbaşı’nı 21 defa ziyaret ettiğini ifade etmesi hakkında konuşan Başkan Feyzullah Keskin, “21 defa ziyaret etmişse bu ziyaretlerde ilçenin hangi problemini çözmüş? 21 defa gittiğini nasıl saymış? Önceki dönemlerde az ziyaret etmişken 2 aylık zaman zarfı içerisinde niçin bu kadar sık ziyaret ettiğini merak ediyoruz. Kendisi bir belediye başkanıdır, gerekirse haftada 2 defa da olsa gidecektir. Tecrübeli siyasetçiden bu söylemi duymak hüzün verici” dedi.

31 Mart seçimleri sonrasında CHP Pınarbaşı İlçe Başkanlığı binası önünde çalınan müziğin tepki çekmesine ilişkin de açıklamalarda bulunan Başkan Feyzullah Keskin, “Bir insanın fiziki özelliğinden ötürü alay edilmesini bırakın, konuşulmasını dahi utanç sayarız. Kimsenin böyle bir hakkı yoktur ve olamaz, o esnada kesinlikle kasıtlı yapılan bir durum olmamakla birlikte sırasıyla çalan parçaların denk gelmesidir. Milliyetçi Hareket Partili milletvekilimiz de arayıp ifade ettiklerinde ilçe başkanlığımız ile görüşüp kaldırdık. Ancak şöyle bir durum var ki bir insanın eksikliğini yine kendileri kullanarak siyasi malzeme yaptılar. Kendi yaptıklarını başka bir parti yapıyormuş gibi ortaya atan bir güruhla karşı karşıyayız. Cumhuriyet Halk Partisi, öyle bir terbiyesizliği, ahlaksızlığı asla yapamaz” diye konuştu.